BOGAT LETNJI PROGRAM NA ČUKARICI: Ada, Košutnjak, šume, jezera, bazeni, koncerti i gastronomija - sve na jednom mestu!

Foto: TO Čukarica

U predstojećem letnjem periodu, Beograđani i svi dragi gosti i turisti svakako treba da uvrste u svoj program za razonodu i opuštanje opštinu Čukarica, “zelenu oazu” i sve njene divne destinacije i manifestacije.

- Prva manifestacija na koju vas pozivamo je da 15. juna, od 11 do 17 časova, na piknik terenu na Adi, posetite manifestaciju “Gljivarska trpeza“. Turistička organizacija Čukarica i GO Čukarica u saradnji sa Mikološko-gljivarskim savezom Srbije već peti put organizuju manifestaciju za pasionirane gljivare Balkana i Evrope - reči su direktorke TO Čukarica Dragane Zec.

Ono što mnogi ljudi ne znaju, a čime se na Čukarici ponose jeste da jedna posebna gljiva Srebrna zvezdača ima stanište baš na Adi Ciganliji, koja je od 2013. godine proglašena zaštićenim staništem gljiva. Ada je prava mala prirodna oaza opkoljena betonom velegrada, u kojoj raste preko 200 različitih vrsta gljiva, od kojih je 30 vrsta jestivo, objasnila je direktorka Zec.

Šta sve može da se degustira na ovoj manifestaciji?

- Glavni proizvod koji će spremati naši stručnjaci gljivari iz celog sveta je gulaš od gljiva, takozvani gljivaš, mnogobrojni kotlići će mamiti posetioce na Adi neodoljivim mirisima, ali ne treba zaboraviti da su tu i razni delikatesi od gljiva, ne možete ni da zamislite koliko su kreativni naši proizvođači, tako da tu budu i palačinke od gljiva i sa gljivama, slatko od gljiva i niz drugih proizvoda.

foto: TO Čukarica

Da li očekujete veliki broj učesnika ?

- Naravno, ovo je vrlo posećena manifestacija, kao i ranijih godina očekujemo da će se okupiti veliki broj gljivarskih društava sa sve četiri strane Srbije, od Novog Sada do Vlasotinca, od Krupnja do Petrovca na Mlavi, ali naši gosti iz inostranstva, iz Grčke, Severne Makedonije, Slovenije i svake godine nas iznenadi po neko nov.

Koje lokacije posetioci ne smeju propustiti na Čukarici tokom leta?

- Naša opština Čukarica je stvarno bogata divnim lokacijama za jednodnevna i višednevna uživanja, počevši od šuma i parkova sa divnom hladovinom, od Košutnjaka do Lipovačke i Sremačke šume, zatim su tu jezero Ada Ciganlija ili “beogradsko more” kako ga od milošte zovemo i bazeni Košutnjak, jedinstveni po divnoj prirodi koja ih okružuje.

Kakav kulturno-zabavni program pripremate ovog leta?

- Biće divnih koncerata i letnjih bioskopa. Svake godine organizujemo filmsko muzički festival “Lenji dan, Matija Ban”, kao omaž ovoj značajnoj figuri naše istorije i ove godine će se održati 5. i 6. jula, u Velikom parku, u Požeškoj ulici, osmi put zaredom. Ekskluzivno mogu da otkrijem da će centralni događaj biti koncert grupe “Frajle”, 6. jula, a taj program pratiće interkativne predstave za decu i letnji bioskopi, jedna od prvih projekcija biće projekcija filma: „Jorgovani“, u režiji Ljubiše Cvetića i sjajnim glavnim ulogama Slobode Mićalović, Ivana Bosiljčića i drugih poznatih domaćih imena. Kompletan program će se uskoro naći na zvaničnom sajtu i društvenim mrežama TO Čukarica - otkrila je direktorka Dragana Zec.

Kurir.rs