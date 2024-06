NASTAVLJA SE AKCIJA SUZBIJANJA KOMARACA U BEOGRADU: Sutra od 18 sati na ovim lokacijama

Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP-a „Gradska čistoća” će i tokom sutrašnjeg dana sprovoditi akciju suzbijanja odraslih jedinki komaraca na teritoriji grada Beograda uređajima sa zemlje i vode ukoliko vremenski uslovi to budu dozvolili, saopštilo je ovo komunalno preduzeće.

Ekipe „Čistoće” suzbijaće komarce sutra od 18 časova do ponoći, a akcijom će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: Ada Međica, Ada Ciganlija ka Ostružnici, Dunavac, Opovački dunavac, Preliv, Besni fok, Vrbovsko, Široka greda, nasip Mali raj – Jabučki rit, nasip Crvenka – Besni fok, Batajnica, Šangaj, Busije, Ugrinovci, blokovi 44, 45, 70, 70A, Stara Bežanija, Bežanijska kosa i Blok 49, Ledine i Surčin.

Preparati koje ekipe „Čistoće” koriste za tretman suzbijanja komaraca registrovani su od Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda, pa građani nemaju razloga za strah. Iz ovog komunalnog preduzeća apeluju na sugrađane da omoguće nesmetan rad ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija na lokacijama gde se obavlja suzbijanje komaraca.

Ekipe „Gradske čistoće” nastaviće da sprovode akcije suzbijanja komaraca i u narednim danima ukoliko to dozvole vremenske prilike. Ukoliko građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 časa i subotom od 8 do 14 časova, navodi se u saopštenju „Čistoće”.