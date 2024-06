OD DANAS DO KRAJA JUNA IZMENE NA GSP LINIJAMA: Detaljan spisak promenjenih trasa tokom trajanja 2 velike manifestacije u Beogradu

Tokom održavanja manifestacija "Beer Fest 2024" i "Belgrade Music Week 2024", na prostoru kod PC "Ušće" doći će do promena u radu linijama javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Manifestacije "Beer Fest 2024" i "Belgrade Music Week 2024" se održavaju u vremenskom periodu:

- od 20. juna, od 17.45 časova do 21. juna, do 3.15 časova - od 21. juna, od 17.45 časova do 22. juna, do 4.30 časova - od 22. juna, od 17.45 časova do 23. juna, do 4.30 časova - od 23. juna, od 17.45 časova do 24. juna, do 2.30 časova - od 28. juna, od 17.30 časova do 29. juna, do 4.30 časova - od 29. juna, od 17.30 časova do 30. juna, do 4.30 časova - od 30. juna, od 17.30 časova do 1. jula, do 4.30 časova

Vozila javnog gradskog prevoza će se kretati za vreme održavanja manifestacije izmenjenim trasama, i to:

- vozila sa linija 15, 84, 704, 706 i 707 će se, umesto Bulevarom Nikole Tesle, na delu trase od Brankovog mosta do Ulice trešnjinog cveta, u oba smera, u navedenom periodu kretati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom trešnjinog cveta, Bulevarom Nikole Tesle i dalje redovnim trasama;

- vozila na liniji 60 (60L) će u vreme održavanja manifestacije saobraćati sledećom trasom – u smeru ka okretnici „Novi Beograd (Toplana)”: Brankov most – Milentija Popovića – interna saobraćajnica – Vladimira Popovića – Zemunski put – Brodarska i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru vozila koristiti redovnu trasu linije 60, to jest saobraćaće trasom: Sajmište – Brankov most i dalje redovno.

