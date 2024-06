PODELA KARTICA ZA BAZENE: I U OPŠTINI VOŽDOVAC I U USLUŽNOM CENTRU U RIPNjU (ERČANSKA 10)

U Uslužnom centru GO Voždovac u Ripnju započelo je izdavanje kartica za besplatan ulazak na otvorene gradske bazene za sve punoletne građane sa prebivalištem u Beogradu, koje je obezbedio Grad Beogard.

foto: Gradska opština Voždovac

Sezonska karta se izdaje uz ličnu kartu i nije moguće preuzeti je za drugu osobu. Za maloletna lica kartu za bazen može da preuzme roditelj uz priloženu zdravstvenu ili đačku knjižicu deteta.

GO Voždovac, GLAVNI ULAZ, Ustanička 53. Uslužni centar GO Voždovac- Ripanj, Erčanska 10. Radno vreme šaltera: Radnim danima od 8.00 do 15.00 časova.

