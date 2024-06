PROMENA RADA LINIJA TOKOM IZVOĐENJA RADOVA U ULICI KRALJA MILANA: Ovo su izmene, uvodi se autobuska linija 22A

Tokom izvođenja radova na pregledu i popravci trolejbuske kontakt mreže u Ulici kralja Milana, od 22. juna do 2. septembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz. Radovi se izvode na delu od Ulice kneza Miloša do Trga republike. Tokom izvođenja radova biće zauzete krajnje desne saobraćajne trake (žute trake) u oba smera, pri čemu ovi radovi neće uticati na funkcionisanje stajališta na predmetnoj deonici (u oba smera). Zbog izvođenja radova privremeno će biti skraćena trolejbuska linija 29 do Trga Slavija i nosiće oznaku 29L. Uspostavlja se autobuska linija 22A, koja će saobraćati na relaciji Studentski trg – Trg Slavija.

