SUTRA DAN MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA I DAN POLICIJE: Ako planirate na Adu Ciganliju ovo je važno obaveštenje

Povodom sutrašnjeg obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, od 11 do 13 časova, u Nastavnom centru "Makiš", biće privremeno obustavljen saobraćaj u Ulici Obrenovački drum, od Radničke ulice do restorana "Grand Ada". Saobraćaj će biti obustavljen u periodu od 7 do 15 časova.

Građani koji budu želeli da prisustvuju svečanosti Ministarstva, moći će da parkiraju vozila na platou "E Planete" kod "Mega Maksi Ada", ili da Ulicom Bore Stanković dođu u neposrednu blizinu Nastavnog centra "Makiš".

U navedenom periodu biće ograničeno parkiranje i na javnom parkiralištu "Parking servisa Beograd" na Adi Ciganliji.

Ministarstvo unutrašnjih poslova se zahvaljuje svim građanima na strpljenju i razumevanju i poziva ih da prisustvuju manifestaciji obeležavanja Dana MUP-a, navodi se u saopštenju MUP-a.