GRADONAČELNIK ŠAPIĆ NAKON STRAVIČNOG NEVREMENA U BEOGRADU Otkrio zbog čega je došlo do kolapsa na ulicama: Postoje dva razloga

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obraća se javnosti nakon strašnog nevremena koje je pogodilo prestonicu sinoć i jutros.

- Moramo da prihvatimo nove vremenske okolnosti. Superćelijske oluje postaju naša realnost. Čak smo imali sreće u odnosu na region i svet. Zagreb je potpuno opustošilo. Količina padavina je bila oko 55 litara po kvadratu. Maksimum je nekih 60 litara. To je količina koja obično padne za mesec dana - rekao je Šapić i dodao:

- Naša kanalizacija ne može da primi veću količinu kiše, i to je problem i u daleko bogatijim sredinama i gradovima.

Zbog čega se dašava kolaps nakon padavina?

On je rekao da postoji nekoliko okolnosti i razloga zbog čega se dešava kolaps nakon padavina.

Naša kanalizacija ne može da primi veću količinu kiše, i to je problem i u daleko bogatijim sredinama i gradovima, podsetio je.

- Imali smo preko 250 intervencija naših javnih komunalnih preduzeća, 1500 radnika je sve vreme na terenu, situacija u gradu počinje da se malo stabilizuje - rekao je.

Šapić je otkrio i zašto je došlo do situacija sa velikom količinom kiše u Beogradu.

- Postoje dva osnovna razloga. Postojali su nepročišćeni odvodi, što sada nije slučaj, a drugi su "fi" cevi koje ne mogu da prime toliku količinu padavina, što postoji i u bogatijim zemljama. Kada se desi oluja i nevreme, tada na šaht voda donese granje dok se fizički ne pomeri i tako se stvaraju velike količine vode. To su stvari kod kojih nema rešenja. Ima slučajeva gde smo pomogli da spasimo naše građane - rekao je gradonačelnik.

- Kad se nanese granje, mulje, tu ništa ne može da se uradi dok neko to fizički ne ukloni. To je realnost u tom momentu - rekao je Šapić.

Spasili smo i sugrađane

- Kad je mešavana ovakve oluje i količine padavina, jedino rešenje je da se fizički dođe i pomeri to granje. To smo radili, imamo slučajeve gde smo uspeli da spasimo neke naše sugrađane koji su se zadesili na tim ulicama. Sećate se da su "umirali od smeha" neki mediji kad sam rekao da bi trebalo postaviti znakove da u slučaj ovakih padavina ne ulazite u neke ulice. Ismevali smo mene i govorili da se znakovima branim od kiše - rekao je Šapić.

1.500 radnika na terenu

- Imali smo preko 250 intervencija naših javnokomunalnih preduzeća, 1.500 radnika je sve vreme na terenu, situacija u gradu počinje da se malo stabilizuje. Uklanjamo stabla, bilo je čupanja stabla. Treba da se prilagođavamo, da osiguravamo vozila. Hoću da se zahvalim našim službama, jutros smo od 5 sati na ulici. Nadamo se da neće biti više padavina u ovakvoj količini, i da nećemo imati tragične slučajeve. Grad ćemo vrlo brzo vratiti u normalu.

- Tamo gde se uvek stvaraju najveći problemi jeste gde su u vale i depresije. Vetar nanese granje dok pada kiša, kada se napravi bazen ne možete da priđete. Tu ništa ne može da se uradi dok neko to fizički ne ukloni. To je realnost u tom momentu. Građani bi trebalo tokom nevremena da ostanu kući. Očekujemo da će se sve smiriti do kraja večeri. Biće još jedna kiša, pratićemo stanje - istakao je Šapić.

