"IMALI SMO NAJAVU ZA 30 LITARA KIŠE, A PALO JE 70" Glavaš: Svi komunalci su na terenu, ali ne možemo da budemo svuda istovremeno

Smena toplotnog talasa i naglog zahlađenja još jednom je rezultirala ogromnim nevremenom. Darko Glavaš, gradski sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju, rekao je da je i pored najavljenog crvenog meteo-alarma bilo građana koji su bez preke potrebe bili na ulicama.

"Imali smo najavu od tridesetak litara padavina, a palo je do sada 70 litara po metru kvadratnom. Očekujemo još pet do sedam litara do kraja večeri“, rekao je Glavaš i najavio krajnji prestanak padavina između 22 sata i ponoći.

Ceo komunalni sistem je stavljen u stanje visoke pripravnosti.

"Kompletno angažovanje svih resursa komunalnih preduzeća: oko 1.500 radnika je na terenu sa više od 250 vozila. Nekoliko stotina intervencija je već u celosti rešeno. Gradska čistoća bila je apsolutni heroj svih ovih rešavanja“, istakao je Glavaš.

Oluja koja je sinoć bila visokog intenziteta obarala je granje, a velika količina zemlje otišla je ka slivničkim rešetkama i prouzrokovala zapušenje.

"Dovoljen je samo jedan pokret lopate i da slivnik potpuno bude operativan, ali nažalost, ne možete da budete svuda istovremeno“, kazao je Glavaš i naveo da celokupna sanacija nevremena može potrajati 10 do 15 dana.

Glavaš smatra da građani nisu imali utisak da će biti ovoliko padavina.

"Pričali smo pre sedam dana o posledicama prethodnog nevremena, kad sam rekao da nas očekuje još gore nevreme, delovalo je kao naučna fantastika. Pristuno je kretanje hladnih i toplih vazdušnih struja“, naveo je Glavaš.

Ukoliko se nađete na otvorenom tokom nevremena, savet je da stanete sa strane i učinite sebe što vidljivijim.

"Prvi je savet da ne krećete na put bez preke potrebe. Kada vas zadesi oluja, uključite sva četiri pokazivača i učinite sebe što je moguće vidljivijim zbog toga što je u ovim ekstremnim vremenskim uslovima vidljivost smanjena na samo nekoliko metara“, naglasio je Glavaš.

Darko Glavaš dao je savet svim građanima da slušaju uputstva Uprave saobraćajne policije i nadležnih organa.

