SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ZVEZDARA NA NOVOJ ADRESI: Od ponedeljka u zgradi Opštine Zvezdara

Služba za katastar nepokretnosti Zvezdara od ponedeljka, 8. jula, počinje sa radom na novoj lokaciji i to u prostorijama Gradske opštine Zvezdara u Bulevaru kralja Aleksandra 77.

Radno vreme Službe za katastar nepokretnosti Zvezdara je svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova, dok su za prijem zahteva građana od 8 do 15 časova otvoreni šalteri 7 i 8 u prostorijama pisarnice GO Zvezdara.

Opština Zvezdara foto: Printscreen Google Earth

Cilj preseljenja je veća efikasnost u saradnji lokalne samouprave sa Republičkim geodetskim zavodom u pogledu utvrđivanja prava građana i upisa prava u registru katastra nepokretnosti.

Pored toga, saradnja dve institucije će biti još efikasnija kroz saradnju Odeljenja za imovinsko-pravne poslove, građevinske poslove i Odeljenja za ozakonjenje objekata, geonformacione sisteme i informaciione tehnologije koji utvrđuju pravo svojine, sa jedne strane i Službe za katastar nepokretnosti Zvezdara koja vrši upis utvrđenog prava u jedinstveni sistem registra prava na nepokretnostima, a sve u korist građana Republike Srbije, navodi se u saopštenju.

Republički geodetski zavod predstavlja transparentan, efikasan i pouzdan sistem za upravljanje svim geoprostornim podacima i podacima o nepokretnostima.