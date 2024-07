PRIPREMNI RADOVI ZA IZGRADNJU 'MALOG METROA' POČINJU SUTRA: Gradonačelnik Aleksandar Šapić objasnio detalje projekta

Grad Beograd već sutra počinje sa pripremnim radovima za projekat „malog metroa”, koji će u potpunosti izmeniti saobraćajnu sliku Beograda, rekao je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić na današnjoj konferenciji za novinare.

Šapić je rekao da projekat podrazumeva uklanjanje Starog savskog mosta, izgradnju novog mosta preko Save na istom mestu, kao i izgradnju tunela od Ekonomskog fakulteta do Ulice despota Stefana i istako da izgradnju „malog metroa” Grad radi u saradnji sa Republikom i kineskim partnerom.

– Grad će već od sutra preduzeti određene radnje kako bi stvorili uslove za početak planiranih radova koji bi, po informacijama koje imamo, trebalo da počnu 31. oktobra ili 1. novembra. Istovremeno bi trebalo da počnu i radovi na uklanjanju Starog savskog mosta, što naravno podrazumeva zatvaranje mosta za saobraćaj, dok će u Bulevaru despota Stefana biti potrebno nekoliko meseci za izmeštanje određene infrastrukture, poput električnih i kanalizacionih vodova. Na taj način će biti stvoreni uslovi za „bušenje” tunela. Sadašnja trasa tramvaja dolazi iz Ulice Milentija Popovića i prelazi Stari savski most, potom ide Nemanjinom ulicom - kaže Šapić i dodaje:

- Nova trasa će menjati i premošćavati isti saobraćajni potez dok most bude u izgradnji. To znači da će nova trasa takođe kretati iz Milentija Popovića, a potom ulaziti u Zemunski put i skretati pre Starog savskog mosta levo ka Brankovom mostu. Nakon toga sledi prelazak Brankovog mosta, a potom se isključuje desno u Ulicu Gavrila Principa. Uspeli smo da promenimo projekat, jer je po prvobitnim planovima za tunel trebalo je da se „iseče” Ulica Gavrila Principa koja bi tako ostala isključena iz saobraćaja.

Upravo zbog toga, kako navodi, projekat je promenjen pa se „uranja” pod zemlju umesto da se ulazi u brdo, sve kako bi Gavrila Principa ostala prohodna i kako bi tom ulicom išli autobusi koji će menjati tramvaje.

- Svi koji voze automobile primetili su još pre nekoliko meseci da smo Balkansku ulicu, na delu od Nemanjine do raskrsnice sa Gavrila Principa i Admirala Geprata, učinili dvosmernom da bi moglo da se stigne do Nemanjine ulice u zoni raskrsnice sa Sarajevskom, odnosno na isto mesto gde danas prolaze tramvaji koji „silaze” sa Starog savskog mosta – kaže Aleksandar Šapić.

Prema njegovim rečima, pripremni radovi podrazumevaju izgradnju prvog od tri kružna toka čija je izgradnja još ranije najavljena.

– Izgradnja prvog kružnog toka, u neposrednoj blizini Brankovog mosta, krenuće već ovog leta, a na kraju projekta imaćemo kružne tokove kod Ušća, kao i na skretanju sa Brankovog mosta u Bulevar Nikole Tesle. Vozila će iz Bulevara Mihajla Pupina imati opciju skretanja u Vladimira Popovića, odakle se „pravi krug” ka Brankovom mostu i odakle će postojati opcija za skretanje levo i put za Zemun, što do sada nije moglo. Druge opcije su smer ka Novom Beogradu, dok će skretanje desno biti izlazak na Brankov most. Linije javnog prevoza, koje su do sada išle od Opštine Novi Beograd Bulevarom Mihajla Pupina, kretaće se istom trasom, s razlikom da će do Brankovog mosta stizati kroz novi kružni tok. Potrudićemo se da radovi na izgradnji kružnog toka kod Brankovog mosta budu završeni pre početka školske godine, da bi potom, kada se 1. novembra zatvori Stari savski most, u roku od najviše 10 dana budu uklonjene instalacije za tramvajski saobraćaj i da se osposobi trasa za autobuski saobraćaj koji menja tramvaje. Kada je druga strana u pitanju, odnosno Ulica despota Stefana, na mestu gde će uslediti ozbiljniji radovi na izgradnji tunela obezbedićemo jednu malu obilaznicu u blizini Cvijićeve i Poenkareove ulice. Konkretni radovi na izgradnji tunela neće dovesti do zatvaranja Bulevara despota Stefana, već će saobraćajnica sa dve „spasti” na jednu traku – dodao je Šapić.

On je naglasio da bi, prema informacijama kojima Grad trenutno raspolaže, radovi na izgradnji mosta i jedne cevi tunela trebalo da traju do tri godine.

– U čitavoj priči dinamika neće zavisiti od Grada Beograda već i od kineskog partnera i međudržavnog sporazuma, ali mi zato već sada krećemo sa svim pripremnim radovima i obezbedićemo sve što je do nas da radovi počnu i završe se na vreme – poručio je gradonačelnik Beograda.

On je najavio da će se u centru grada raditi na rasterećenju saobraćajnica i delova koji će „trpeti” zbog rušenja Starog savskog mosta. Naglasio je da je već sad u Karađorđevoj ulici napravljen izlazak za posebnu traku, jer se tu pravila gužva.

– Kocku u toj ulici, koja je bila potpuno besmislena, zamenićemo asfaltom i tu će normalno moći da idu automobili. Raskrsnica kod „Lukoilove” pumpe će biti u narednim mesecima proširena za još jednu traku oko Kalemegdana pored Nebojšine kule, a semafori će biti uklonjeni. Očekujem da to sve bude gotovo u toku jeseni ili zime. Nakon toga ćemo krenuti u rekonstruisanje Pariske ulice i trga Milana Rakića. Sve ovo je važno zbog opterećenja Brankovog mosta u naredne dve godine, a usled rešavanja pitanja Starog savskog mosta – rekao je on.

Najavio je otvaranje ponude za izvođača radova u Bulevaru patrijarha Pavla 30. jula, za koji zbog skoka cena nije nađena odgovarajuća ponuda.

– Nadam se da će se na otvorenu ponudu javiti izvođač, a kada sve procedure prođu i potencijalne žalbe, radovi mogu da počnu sa početkom jeseni. Takođe, ponude za izgradnju kanalizacije i postrojenja za preradu otpadnih voda u Borči trebalo bi da budu otvorene krajem jula i početkom avgusta. Nadam se da ćemo uz ogroman naš napor i podršku Evropske unije doći do izvođača i sa radovima početi na jesen – istakao je Šapić.

Rok za izgradnju podvožnjaka, koji će povezati Bulevar umetnosti i Bulevar Crvene armije u Novom Beogradu i koji je po tenderskoj dokumentaciji predviđeno da bude oko godinu dana, biće ispoštovan, naveo je Šapić.

– Radovi su sada intenzivirani, a pre toga završeni su pripremni radovi i čekalo se da stignu neophodne cevi. Ta veza izuzetno je važna za Novi Beograd i umnogome će rasteretiti saobraćaj u ovom delu grada. Nikakvih problema nemamo jer je izvođač izabran, a radovi su krenuli. Dinamika je u skladu sa tenderskom dokumentacijom – rekao je Šapić, podsetivši da je i to jedan od projekata koji je godinama raspisivan, pa nije „prolazio”.

Gradonačelnik je naglasio da je njegov jedini motiv u ovom momentu ne visok rejting ili da ga bilo ko voli već da da svoj doprinos da Beograd za godinu, dve, tri, četiri bude „daleko bolji i infrastrukturno, socijalno, i na svaki drugi način nego što je danas”, čemu će umnogome doprineti svi projekti o kojima je govorio.

