GRAD BEOGRAD NASTAVLJA DA UREĐUJE PIJACE: "One su ogledalo svih nas": Evo kako sada izgledaju FOTO

Grad Beograd konstantno ulaže u rekonstrukciju i modernizaciju gradskih pijaca - u poslednje dve godine koliko je na čelu grada Aleksandar Šapić obnovljeno je nekoliko pijaca među kojima su „Stari Merkator”, pijaca u Borči, otvoren je novi buvljak na Miljakovcu, dok je posebna pažnja usmerena na ulaganja u pijace prigradskih naselja Obrenovac i Lazarevac.

Rekonstrukcija pijace u Borči je završena prošlog oktobra i radikalno je poboljšala uslove kupovine za oko 40.000 sugrađana koliko ovde dolazi da pazari. U okviru radova, asfaltirano je 2.400 m2 pijačnog platoa, postavljene su 144 nove tezge u zelenom delu i 40 nova i moderna boksa u zanatskom delu pijace.

Sadašnji izgled rekonstruisane pijace „Borča" možete da vidite u galeriji fotografija ispod.

1 / 3 Foto: Beograd.rs

- Pijace su važno mesto za sve građane i ukoliko one nisu uređene i svrsishodne, onda je to ogledalo svih nas. Aleksandar Šapić

Potpuno je obnovljen i deo pijace za prodaju proizvoda životinjskog porekla, gde je postavljeno 18 rashladnih vitrina u kojima se prodaju jaja, meso, domaći mlečni i suhomesnati proizvodi. Oko pijace „Borča” je regulisan na nov način i saobraćaj kako bi se izbegle gužve.

foto: Beograd.rs

Pored uređenja samih pijačnih prostora, uslova izlaganja, rešenja za parking i saobaraćajne gužve oko ovih stecišta gradskog života, prošle godine je na inicijativu gradonačelnika Šapića, a na osnovu dogovora JKP-a „Beogradske pijace” i Udruženja pijačnih prodavaca „Opstanak”, doneta odluka o smanjenju pijačnih usluga u cilju olakšanja života građana, podrške zakpcima i kupcima.

- Na taj način pokušavamo da stabilizujemo i cene proizvoda na pijačnim tezgama, tako da ćemo u narednih 12 meseci staviti neku vrstu moratorijuma. To je još jedna od mera kojima pokušavamo da pomognemo građanima i olakšamo njihov život. Ova gradska uprava, kao nijedna pre, već godinu i po dana radi na različitim socijalnim merama koje poboljšavaju uslove života Beograđana. Smanjenje svih pijačnih usluga značiće i prodavcima, ali i kupcima. Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda oktobra 2023. godine

Pijaca „Stari Merkator" od nedavno može da stane rame uz rame sa starijim „pazarima“, a ima i čime da se pohvali. Uslovi prodaje su radikalno poboljšani zahvaljujući potpunoj revitalizaciji celog prostora.

Pijaca je otvorena još 1972. godine, a izgrađena je u okviru velikog trgovinskog kompleksa, u samom centru opštine Novi Beograd. Sada su na njoj potpuno nova krovna i podna obloga, kao i ventilacija, a na svim ulazima su nova, automatska vrata. Postavljene su nove vodovodne i kanalizacione cevi, ugrađena je nova spoljna stolarija i okrečeni svi zidovi unutar pijačnog dela.

Pijaca je opremljena sa 144 tezge i 20 rashladnih vitrina, a sređeni su i lokali koji se nalaze unutar pijace. Uređen je i poseban deo za cvetnu pijacu gde potrošači, uz redovnu nabavku, mogu da pazare i saksijsko i rezano cveće, kao i sadnice, a u zimskom periodu i jelke.

foto: Beograd.rs

U galeriji fotografija možete da pogledate kako pijaca „Stari Merkator" danas izgleda.

1 / 7 Foto: Beograd.rs

Na zadovoljstvo Novobeograđana koji se ovde snabdevaju uskoro će biti rekonstruisan i suterenski deo, gde je u izgradnji garaža sa više od 50 parking-mesta, uz rezervisana posebna mesta za osobe sa invaliditetom.

– Zadržan je stari duh za koji stanovnici Novog Beograda jako dobro znaju koliko je važan. Sve je urađeno po svetskim standardima, ulaz, mlečni deo, tezge, sve izgleda kao u najmodernijim i najuređenijim evropskim gradovima. Na sve to važan je i ovaj parking koji će olakšati kupovinu posetiocima pijace – rekao je Aleksandar Šapić prilikom obilaska rekonstruisane pijace „Stari Merkator" u maju ove godine.

Gradonačelnik Šapić je ovom prilikom pohvalio rukovodstvo „Beogradskih pijaca” koje je sprovelo ove rekonstrukcije i rekao da očekuje uspešan završetak radova u Obrenovcu i Lazarevcu.

– Pijace su sastavno mesto naše kulture i one su sada u potpunom novom ruhu, po novim standardima. Obećavam da ćemo nastaviti da uređujemo mesta koja su posećena i važna poput pijaca. Ljudi i pored velikih tržnih centara vole da odu na pijacu i ne smemo da dozvolimo da nam se one ugase. Želimo svim beogradskim pijacama da damo novi sjaj, a da istovremeno zadržimo njihovu tradicionalnu ulogu u društvu – zaključio je Šapić.

- Nova pijaca će suštinski da promeni okruženje i uvešće se red. Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda prilikom obilaska opštine Lazarevac, novembra 2023. godine

Razvoj perifernih opština jedan je od prioriteta Grada Beograda i politike koju vodi gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, te Lazarevac, kako je planirano, dobija novu pijacu, trg, parking i podzemnu garažu do kraja ove ili početkom 2025. godine. Na prostoru gde se nekada nalazio parking predviđena je izgradnja pijace.

Nova pijaca u Obrenovcu najbolji je odgovor na potrebe građana koje stari pijačni kompleks više nije mogao da podmiruje. Međutim, ona je deo većeg projekta za bolje urbanističko rešenje u ovom delu opštine. Grad Beograd je raspisao tender za izvođenje radova u avgustu 2022. godine, a kompleks se gradi na površini od 5.502 m2.

Prilikom obilaska ovih značajnih radova prošle godine, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je posebno istakao da će Obrenovac će dobiti modernu, uređenu pijacu kakvu zaslužuje, ali i da će čitav ovaj deo grada biti sređen u urbanističkom smislu. „Ovde se ranije stvarao saobraćajni kolaps, a sada će postojati bulevar, tako da to više ne bi trebalo da bude problem”, kazao je gradonačelnik.

„Pijace su važno mesto za sve građane i ukoliko one nisu uređene i svrsishodne, onda je to ogledalo svih nas. Trudićemo se da one koje su uređene sačuvamo, a da one koje nisu uredimo i tako u što kraćem periodu postavimo standard koji će morati da se poštuje”, rekao je Šapić tom prilikom.

foto: Beograd.rs

Prema rečima gradonačelnika Šapića, u planu su i projekti za uređenje pijaca „Đeram”, „Kalenić” i pijace na Banovom brdu.

Kurir.rs/ gradonacelnik.beograd.rs/ A. K.