PROMENJEN REŽIM RADA JAVNOG PREVOZA: Od sutra izmene na ovim linijama

Tokom održavanja manifestacije „Petrovdanski vašar”, u Ulici Miloša Obrenovića, na delu od Ulice kneza Mihaila do Ulice kralja Petra I, zatim u Ulici Save Popovića Gembaša, na delu od Ulice Miloša Obrenovića do Ulice vojvode Mišića, delu Ulice majora Tepavca i u Ulici vašarište, na delu od Tamnavske do Ulice Miloša Obrenovića, od 11. jula, od ponoći do 13. jula, do 6 časova, doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Vozila na linijama javnog prevoza 911, 911A, 901 i 860R kretaće se za vreme održavanja manifestacije izmenjenom trasom.

Umesto Ulicom Miloša Obrenovića, saobraćaće Belopoljskom ulicom, Tamnavskom, raskrsnicom Miloša Obrenovića i Zabranskog puta, pored TC NEST i dalje redovnim trasama. U suprotnom smeru vozila neće menjati trasu.

Umesto ulicama Miloša Obrenovića i Kralja Petra Prvog, vozila sa linija 912 i 912A će u smeru ka Nemanjinoj ulici saobraćati ulicama Ljube Nenadovića i Kralja Aleksandra Prvog, i dalje redovnim trasama. U suprotnom smeru vozila neće menjati trasu.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta javnog prevoza.