"MALI METRO” JE VRSTA SAOBRAĆAJNE REVOLUCIJE: Promene će potpuno promeniti grad, ovako će izgledati FOTO

Pripremni radovi za „Mali metro”, izgradnju tunela od Bulevara despota Stefana do Ekonomskog fakulteta, koji će zajedno sa Novim savskim mostom činiti najvažniji saobraćajni projekat u Beogradu, zvanično su počeli prošle nedelje.

Ideja o povezivanju udaljenih delova grada stara je 50 godina, a ovaj izuzetno značajan saobraćajni projekat, koji je povezan sa izgradnjom Novog savskog mosta, gde će pripremni radovi početi u isto vreme, nazvan je „mali metro”, jer to znači da će se na ovom potezu stizati i pre nego pravim metroom, jer metro ima stanice a ovde nema zaustavljanja.

Na prošlonedeljnoj konferenciji za medije gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je rekao da projekat podrazumeva uklanjanje Starog savskog mosta, izgradnju novog mosta preko Save na istom mestu, kao i izgradnju tunela od Ekonomskog fakulteta do Ulice despota Stefana i istako da izgradnju „malog metroa” Grad radi u saradnji sa Republikom i kineskim partnerom.

foto: Beoinfo

„Ovaj projekat je podignut na nacionalni nivo, što znači da niko neće moći da ga zaustavi, a njegovim završetkom Beograd više neće biti isti grad.

Gradonačelnik je rekao da je Republika investitor svih kapitalnih stvari u Beogradu poslednjih desetak godina, tako da, kako je rekao, ništa nije „prešlo sa Grada na Republiku”. – Postoji prost razlog za to: budžet Republike iznosi oko 70 milijardi evra, a BDP koji se pravi u Beogradu je oko 45 odsto. Budžet Beograda je oko milijardu i po evra, što je oko dva odsto republičkog, a vi vidite koliko je učešće glavnog grada. Budžet svih lokalnih samouprava u udelu budžeta Srbije je desetak odsto i to je odluka države već dugi niz godina, u šta neću da ulazim i što nije tema, iako u nekim evropskim zemljama ide i do 30 odsto – istakao je Šapić.

Na konferenciji za medije održanoj 5. jula 2024. godine gradonačelnik Šapić je najavio da će se u centru grada raditi na rasterećenju saobraćajnica i delova koji će „trpeti” zbog rušenja Starog savskog mosta. Tada je naglasio da je već sada u Karađorđevoj ulici napravljen izlazak za posebnu traku, jer se tu pravila gužva.

„Ovo je jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji saobraćajni projekat u Beogradu u poslednjih nekoliko decenija. Zašto? Prvo zato što za 13–14 procenata rasterećuje u saobraćajnom smislu centar grada, zatim procena je da više od petnaest odsto smanjuje zagađenje u centru grada jer će saobraćaj da se odvija dva kilometra ispod zemlje, a najvažnije je što saobraćajno spaja dva najudaljenija dela grada.” Aleksandar Šapić, gradonačelnik Grada Beograda u maju 2024. godine obilazeći lokaciju u Despota Stefana

foto: Beograd.rs

'Mali metro' će biti na ponos Beograda, dva kilometra tunela koji će prolaziti ispod jezgra grada s novim mostom, svim saobraćajnicama i velikom petljom na Novom Beogradu, sve to će biti jedna vrsta saobraćajne revolucije i projekat koji će potpuno promeniti vizuru grada." Aleksandar Šapić, gradonačelnik Grada Beograda

O funkcionisanju saobraćaja mislilo se blagovremeno: Šapić je prilikom obilaska mesta predviđenog za početak radova u Despota Stefana podsetio da je donji deo Balkanske postao dvosmerna ulica.

- To je urađeno da bi se premostio period radova, a kako bi stanovnici oko Sava centra, Tržnog centra „Ušće” i iz blokova imali alternativu prelaska reke do Nemanjine ulice. Takođe će biti organizovane posebne autobuske linije gradskog prevoza koje će se preko Brankovog mosta uključivati u Ulicu Gavrila Principa i preko Balkanske se ulivati u Nemanjinu, a odakle će te putnike preuzimati tramvaji. Nema sumnje da će Brankov most biti opterećen, ali zato nam je i cilj da se radovi završe u roku od dve godine – istakao je tom prilikom Šapić.

1 / 4 Foto: Beograd.rs

U galeriji fotografija možete da pogledate kako izgleda projekat „mali metro".

Kurir.rs/ gradonacelnik.beograd.rs/ A. K.

