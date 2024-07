LEK KOJI SE NE MOŽE KUPITI: Transfuzija krvi, najčešća intervencija za brži oporavak

Dobrovoljno davanje krvi bezbedna je i bezbolna procedura kojom građani pokazuju humanost, a krv može donirati svaka zdrava odrasla osoba starosne dobi od 18 do 65 godina.

Prilikom lečenja pacijenata transfuzija krvi jedna je od najčešćih intervencija, zbog čega je važno da tokom cele godine bude obezbeđeno dovoljno jedinica krvi.

„Transfuzija krvi nema alternativu, nema zamenu, ne može se taj lek kupiti niti u apoteci niti pronaći u prirodi, ni jedna fabrika ga ne može proizvesti, samo zdrav odrastao čovek može dati krv i na taj način pomoći onima kojima je to zaista jedini lek za bolji život”, navodi Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi.

foto: Beograd.rs

Pre procedure davanja krvi, nije potrebna posebna priprema. Dovoljno je da davalac bude odmoran i naspavan, kao i da neposredno pre davanja krvi pojede lagani obrok i unese tečnost, najbolje nekoliko čaša vode.

Ceo postupak od dolaska davaoca do napuštanja službe traje oko 30 minuta, a sastoji se od: popunjavanja Upitnika za davaoca, registracije, određivanja nivoa hemoglobina, lekarskog pregleda, davanja krvi iz vene u pregibu lakta i posluženja obrokom.

Sam proces davanja krvi u proseku traje svega 8 - 10 minuta. Interval između davanja krvi kod muškaraca je tri meseca, dok je kod žena interval između davanja krvi četiri meseca.

foto: Beograd.rs

Davalac krvi može biti svaka zdrava osoba muškog ili ženskog pola, starosti od 18 do 65 godina života koja je dobrog opšteg stanja, da ima veću telesnu težinu od 50 kilograma, telesnu temperaturu nižu od 37ºC, puls između 50 i 100 otkucaja u minuti, i da nema uvećanu jetru i slezinu, kao ni limfne žlezde vrata i pazuha.

Nakon davanja krvi mogu se obavljati uobičajene aktivnosti, ali treba izbegavati teške fizičke poslove. Cigarete treba izbegavati dva sata, a alkohol osam sati nakon procedure. Posle doniranja krvi preporučuje se uobičajena ishrana i savetuje se uzimanje veće količine tečnosti tokom dana.

Tokom letnjeg perioda zdravstvenim ustanovama je krv najpotrebnija, a Institut za transfuziju krvi organizuje akcije dobrovoljnog davanja svakog dana.

foto: Beograd.rs

Institut za transfuziju krvi pribavlja jedinice krvi i ujedno je zdravstvena ustanova referentna za transfuziologiju. Građani koji žele da pomognu i doniraju krv mogu to učiniti u Institutu za transfuziju krvi Srbije, u Ulici Svetog Save 39, radnim danima od 7 do 19 časova, subotom i praznicima od 8 do 15 časova.

Dobrovoljni davaoci krv mogu dati i u Službi za transfuziologiju krvi KBC Zemun (radnim danima od 7 do 17 časova) i u Institutu za transfuziologiju i hemobiologiju VMA (radnim danima od 7.30 do 14.30 časova).

kurir.rs