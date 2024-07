POČINJE REKONSTRUKCIJA KALENIĆ PIJACE Petrović: Želimo da vidimo modernu, inovativnu stranu Beograda POGLEDAJTE KAKO ĆE IZGLEDATI

Gradski sekretar za investicije Luka Petrović najavio je da će radovi na rekonstrukciji i modernizaciji Kalenić pijace početi početkom sledeće godine. Ova pijaca prostire se na oko 10.000 kvadratnih metara i predstavlja jednu od najvažnijih pijaca u glavnom gradu. Iz Sekretarijata za investicije Grada Beograda navode da će pijaca nakon rekonstrukcije biti podeljena u četiri celine. Prva celina obuhvatiće najveći deo pijace sa 510 tezgi, četiri pjacete sa česmama i klupama i biće natkrivena nadstrešnicom. Druga celina će se fokusirati na gastronomske objekte, uključujući prodaju prehrambenih proizvoda i pripremu gotove hrane, dok je treća predviđena za objekat mlečne hale i nalaziće se na uglu Njegoševe i Ulice Maksima Gorkog. Mlečna hala obuhvatiće 50 prodajnih mesta i biće opremljena specijalizovanim prostorom za prodaju mlečnih proizvoda. Popločani prostor (Plato Soje Jovanović) na raskrsnici Maksima Gorkog i Njegoševe ulice, sa tribinama koje će ujedno biti i pristupno stepenište ka objektu mlečne hale, predstavljaće četvrtu celinu.

foto: Beoinfo

– Kao i do sada, želimo da vidimo modernu, inovativnu stranu Beograda. Ulažemo sve napore da pijace u glavnom gradu postanu mesto okupljanja i porodične kupovine. Modernom infrastrukturom pijacu približavamo mladima u želji da domaći proizvodi iz Srbije ostanu važan i neizostavan deo svih domova – izjavio je Luka Petrović. Jedna od omiljenih pijaca Beograđana izgrađena je 1926. godine i nosi ime po srpskom trgovcu Vlajku Kaleniću. Do sada je nekoliko puta bila rekonstruisana, ali nikada na ovako obiman i sveobuhvatan način. – Moramo ići u korak sa vremenom, potrebama potrošača i modernizacijom. Zato je bilo neophodno da se temeljno isplanira ovaj projekat. On nosi veliku težinu zbog svoje tradicije, lokacije, ali i popularnosti među građanima. Naravno, tokom izrade projekta uzeli smo u obzir i potrebe trgovaca, kako bismo im olakšali dopremanje i prodaju proizvoda. Siguran sam da će stanovnici Vračara, ali i celog Beograda uživati u trgovini nakon završetka radova – dodao je Petrović.

1 / 6 Foto: Beoinfo