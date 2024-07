NJIHOVI KONCERTI SU UVEK UNAPRED RASPRODATI: Beogradska filharmonija, ambasador srpske kulture u svetu

Jedan od najboljih orkestara u regionu zauzima posebno mesto u istoriji srpske kulture, a rasprodati koncerti i saradnja sa svetski poznatim imenima dokaz su kvaliteta koji Beogradska filharmonija već više od sto godina pruža svojoj publici.

Od osnivanja 1923. godine, Beogradska filharmonija u svojoj istoriji beleži brojne međunarodne turneje, zahvaljujući kojima je ansambl postao ambasador srpske kulture u svetu. Tokom svoje duge tradicije postojanja orkestar neguje specifičan imidž, koji čine originalno osmišljeni koncerti kojima iznova oduševljava posetioce, kako u Srbiji, tako i u svetu.

- Vrhunsko izvođenje simfonijske muzike je svakako naš cilj. Da od koncerta do koncerta postavljamo više umetnicke standarde, da kroz saradnju sa šefovima, dirigentima, gostujucim umetnicima konstantno podižemo tu lestvicu razvoja i da zapravo zaista izgradimo jedan orkestar A klase. To se u našem svetu takođe zove "Orkestar teške kategorije" i to je Filharmonija ponosno postala - navodi PR Beogradske filharmonije Jelena Milašinović.

Kreativni nastupi učinili su orkestar prepoznatljivim na međunarodnoj koncertnoj sceni, čime je omogućena saradnja Beogradske filharmonije sa svetski poznatim izvođačima. Posebno se izdvaja višedecenijska saradnja sa Zubinom Mehtom koji je u više navrata nastupao kao specijalni gost Filharmonije i održavao humanitarne koncerte sa orkestrom.

foto: Beograd.rs

Posvećenost, nesvakidašnji nastupi i visok kvalitet rada učinili su ansambl veoma popularnim medu publikom, pa su tako koncerti Beogradske filharmonije rasprodati još na pocetku sezone.

Pored standardnog repretoara, Beogradska filharmonija tokom sezone organizuje i program za decu. Koncerti za bebe jedan su od najpopularnijih programa Filharmonije, namenjeni najmlađoj publici uzrasta od 0 do 2 godine. Na njima orkestar izvodi splet dečjih melodija i tako uvodi mališane u čarobni svet muzike

O značaju i popularnosti Beogradske filharmonije na kulturnoj sceni naše zemlje svedoče koncerti koji su ušli u istoriju kao najveći koncerti klasične muzike na otvorenom na Balkanu. Na prvom koncertu održanom 2017. godine prisustvovalo je više od 30.000 ljudi, dok je drugi nadmašio prethodni uspeh, jer je 2018. godine okupio preko 40.000 posetilaca.

Beogradska filharmonija takođe kroz muziku promoviše toleranciju i međuregionalnu saradnju, o čemu svedoče novogodišnji koncerti, kao i ciklus "Pika-Točka-Tačka", jedan od projekata koji je putem kulture ujedinio region.

- Setimo se samo da je ciklus koncerata "Pika-Točka-Tačka" bio regionalni ciklus koji je povezivao beogradsku, zagrebačku, slovenačku filharmoniju, i bio jedan od prvih projekata koji je kulturno ujedinio nekada isti kulturni prostor. Da ne govorimo o ciklusu Nove godine kada smo slavili islamsku, jevrejsku, Novu godinu po Gregorijanskom, po Julijanskom kalendaru, Kinesku Novu godinu, sa porukom da ne postoji ni etničkih, nikakvih barijera jer je muzika apsolutno više od toga - kaže Milašinović.

Duga istorija postojanja, nesvakidašnji nastupi, međunarodne saradnje i turneje, ali pre svega posvećenost i kontinuirani rad čine Beogradsku filharmoniju jednom od najznačajnijih kulturnih institucija u našoj državi.