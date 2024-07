I SA VODE I SA ZEMLJE: Suzbijanje komaraca u Beogradu nastavlja se i danas

Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća” Beograd će i danas sprovoditi akciju suzbijanja komaraca na teritoriji Beograda uređajima sa vode i zemlje, ukoliko vremenski uslovi to budu dozvolili, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Ekipe „Čistoće” suzbijaće komarce u ponedeljak, 15. jula, i to u ranim jutarnjim časovima, od 3 sata.

Tretmanom će biti obuhvaćeni lokaliteti Ada Ciganlija, Ada Međica, Bežanijski zimovnik, Savski kej uz blokove 70, 70a, 44, 45, Zemunski kej i park Ušće, Novo bežanijsko groblje, Zelengorska ulica, Vinča uz Dunav, Ritopek, Grocka uz Dunav, Brestovik, nasip od Progara ka Jakovu, SC „Surčin”, naselja Ključ i Grmovac, Bojčinska šuma, nasip Progar, kanali u Boljevcima i Nautičko selo, Profesorska kolonija, Botančka bašta, Mirijevo, Zeleno brdo, Mali Mokri Lug, Veliki Mokri Lug, Konjarnik, Kumodraž, Lekino brdo, Šumice, Jajinci, kolonija Radomira Markovića, naselje Vojvode Vlahovića, Cvetanova ćuprija, Vreoci – Lazarevac, Veliki Crljeni, Petka, Šopić, Novi Medoševac i Rasadnik.

Preparati koje ekipe „Gradske čistoće” Beograd koriste za tretman suzbijanja komaraca registrovani su od Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda, pa građani nemaju razloga za strah. Iz „Čistoće” apeluju na sugrađane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame, ukoliko ih poseduju, te da ekipama „Gradske čistoće” omoguće nesmetan rad jer će ove godine, imajući u vidu veoma nepovoljne vremenske uslove, to biti izuzetno važno.

Takođe, apeluju na pčelare da preduzmu potrebne mere, kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija na lokacijama gde se obavlja suzbijanje komaraca. Ekipe JKP-a „Gradska čistoća” nastaviće da sprovode akcije suzbijanja komaraca i u narednim danima ukoliko to dozvole vremenske prilike. Ukoliko građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 sata i subotom od 8 do 14 sati.

