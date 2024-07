VAŽNO ZA BEOGRAĐANE! Zbog radova OVE linije GSP će biti izmenjene u narednom periodu

Tokom radova na izgradnji kružne raskrsnice u zoni raskrsnice Pop Lukine, Crnogorske, Gavrila Principa i Jug Bogdanove, doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Kako je saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz, radovi će se izvoditi u tri faze:

FAZA 1 – radovi u ovoj fazi podrazumevaju potpuno zatvaranje predmetne raskrsnice u periodu od 21.. do 24. jula od 22 do 6 časova. Vozila sa linija javnog prevoza će u ovom periodu saobraćati na sledeći način:

- Linije 15, 72 i 84 – vozila će saobraćati ulicama Brankova, Terazijski tunel, Dečanska, Makedonska, terminus Trg Republike, dok će u smeru ka Zemunu i Novom Beogradu saobraćati od terminusa Trg Republike ulicama Braće Jugovića, Dečanska, Terazijski tunel, Brankova i dalje redovnim trasama;

- Linije 67, 68, 71 i 75 - vozila će saobraćati ulicama Brankova, Terazijski tunel, Dečanska, Makedonska, Trg republike, Vasina, terminus Studentski trg, dok će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati od terminusa Studentski trg ulicama Vasina, Trg republike, Makedonska, Dečanska, Terazijski tunel, Brankova i dalje redovnim trasama;

- Linije 704, 706 i 707 - vozila će saobraćati ulicama Bulevar Nikole Tesle, Ušće (u funkciji radova u zoni raskrsnice ulica Bulevar Nikole Tesle i Bulevar Mihajla Pupina), Milentija Popovića, Bulevar Zorana Đinđića, Vladimira Popovića, terminus Novi Beograd /Blok 20/, dok će u smeru ka Zemunu saobraćati od terminusa Novi Beograd /Blok 20/ ulicama Vladimira Popovića, Bulevar Zorana Đinđića, Milentija Popovića, Ušće, Bulevar Nikole Tesle i dalje redovnim trasama;

- Linije 52, 53 i 56 - vozila će saobraćati ulicama Balkanska, Admirala Geprata, privremeni terminus Admirala Geprata, dok će u smeru ka Čukarici saobraćati od privremenog terminusa Admirala Geprata ulicama Admirala Geprata, Kneza Miloša i dalje redovnim trasama;

FAZA 2 – radovi u ovoj fazi će se izvoditi pod saobraćajem u periodu od 24. do 29. jula od 6 do 22 časa. Vozila sa linija javnog prevoza će u ovom periodu saobraćati na redovnim trasama uz ograničenje brzine kretanja u visini zone radova;

FAZA 3 – radovi u ovoj fazi podrazumevaju zauzeće centra raskrsnice ulica Pop Lukina, Crnogorska, Gavrila Principa i Jug Bogdanova, gde će radnici biti zaštićeni vertikalnim zaprekama u periodu od 30. do 31. jula celodnevno. Vozila sa linija javnog prevoza će u ovom periodu saobraćati na redovnim trasama uz ograničenje brzine kretanja u visini zone radova, saopšteno je.

foto: Kurir

Izmene u javnom prevozu zbog radova u Bulevaru Nikole Tesle

Tokom radova na redovnom održavanju u Bulevaru Nikole Tesle, na delu od Bulevara Mihajla Pupina do ulice Ušće, u periodu od 21. jula od 22 sata do 1. septembra, doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Tokom radova doći će do zatvaranje predmetne deonice za saobraćaj, zbog čega će linije javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

- vozila sa linija 15, 84, 704, 706 i 707 će u oba smera, saobraćati ulicama Brankova, Most u produžetku ulice Brankova, Bulevar Mihajla Pupina, Ušće, Bulevar Nikole Tesle i dalje redovnim trasama.

- vozila sa linije 60 će u smeru ka Novom Beogradu, saobraćati ulicama Brankova, Most u produžetku ulice Brankova, Bulevar Mihajla Pupina, novoizgrađena saobraćajnica koja će predstaviti vezu između ulica Bulevara Mijhajla Pupina i Ušće (pored Brankovog mosta) , Ušće (pored Brankovog mosta), Staro sajmište i dalje redovnom trasom.

- vozila sa linije 60l će u oba smera, saobraćati ulicama Brankova, Bulevar Mihajla Pupina, Ušće (pored parka prijateljstva), Ušće (pored Muzeja savremene umetnosti) , Ušće (ispod Brankovog mosta), Sajmište kružni tok, Staro sajmište i dalje redovnom trasom.

Privremeno se uspostavljaju autobuska stajališta za linije 15, 84 i 60L i to:

- Ušće 1 (smer ka Zemunu) u ulici Ušće, na poziciji koja se nalazi oko 105 metara posle zone raskrsnice sa ulicom Bulevar Mihajla Pupina.

- Ušće 1 (smer ka Zelenom vencu) u ulici Ušće, na poziciji koja se nalazi oko 70 metara ispred zone raskrsnice sa ulicom Bulevar Mihajla Pupina.

Kurir.rs/Beoinfo

Preneo: R.J.