PRIPREMNI RADOVI ZA MALI METRO: Projekat koji će olakšati svakodnevni život

Projekat „Mali metro“ najveći je poduhvat u saobraćajnoj infrastrukturi Beograda u poslednjih nekoliko decenija, a pripremni radovi podrazumevaju izgradnju prvog od tri kružna toka.

U okviru projekta „Mali metro“ biće uklonjen Stari savski most, na istom mestu predviđen je novi most preko Save, a izgradiće se i tunel od Ekonomskog fakulteta do Ulice despota Stefana. „Mali metro“ predstavlja izazovan infrastrukturni projekat, koji treba da omogući bolje funkcionisanje saobraćaja u glavnom gradu.

„Izazovan je zadatak, decenijama unazad nije pokrenut ovako veliki projekat, zato molim sugrađane za strpljenje i da imaju poverenje da ćemo u najkraćem mogućem roku izvesti radove na najbolji mogući način”, rekao je o projektu „Mali metro“ glavni urbanista Grada Beograda Marko Stojčić.

Izgradnju projekta „Mali metro“ radi Grad Beograd u saradnji sa Republikom i kineskim partnerom, a radovi na prvom kružnom toku, u neposrednoj blizini Brankovog mosta treba da krenu ovog leta. Na kraju projekta predviđena je izgradnja i kružnih tokova kod Ušća i na skretanju sa Brankovog mosta u Bulevar Nikole Tesle.

foto: Beograd.rs

U centru grada će se raditi na rasterećenju saobraćajnica i delova koji će „trpeti” zbog rušenja Starog savskog mosta." Aleksandar Šapić, gradonačelnik Grada Beograda o projektu „Mali metro"

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio je projekat „Mali metro“ na konferenciji za novinare u julu 2024. godine i istakao da će ovim projektom biti promenjena saobraćajna slika grada.

foto: Beoinfo

Radovi na ovom projektu predstavljaju veliki građevinski poduhvat, koji do sad nije rađen kod nas. Izgradnja „Malog metroa” olakšaće svakodnevni život Beograđana i omogućiti im da brže stižu do željenih destinacija u gradu.

Kurir.rs/ gradonacelnik.beograd.rs/ A. K.

Bonus video:

03:59 ANA BRNABIĆ NA KURIR TV: Završićemo i beogradski metro, kao što smo puteve i bolnice