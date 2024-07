DESANT NA KOMARCE: JKP „Gradska čistoća“ Beograd angažuje avijaciju u borbi protiv komaraca

Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Beograd i Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda, krajem tekuće sedmice organizovaće i realizovati avio-tretmane suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji grada Beograda.

U četvrtak 25. jula 2024. i petak 26. jula 2024. ukoliko vremenski uslovi dozvole, od 17.30 do 20.30 časova ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP „Gradska čistoća“ Beograd će akcije suzbijanja odraslih jedinki komaraca sprovoditi istovremeno, i to - iz vazduha avionima JAT Privredna avijacija doo Beograd, ali i sa zemlje i vode, u do sada najopsežnijoj akciji u borbi protiv ovih insekata.

Sa aerodroma „Lisičiji Jarak“ u Padinskoj skeli poleteće na dnevnom nivou čak pet aviona JAT Privredne avijacije doo Beograd, kako bi se sprovelo suzbijanje komaraca iz vazduha na ukupnoj površini od 20 000 hektara teritorije grada Beograda, što znači da će svakog dana akcijom biti obuhvaćeno oko 10 000 hektara, izjavio je vršilac dužnosti direktora JKP „Gradska čistoća“ Beograd, Marko Popadić.

On je naglasio da se kao rezultat ovako obimne sinhronizovane akcije očekuje drastično smanjenje brojnosti ovih insekata, te da se upravo ovaj način sprovođenja akcija pokazao kao najdelotvorniji i dodao da će ekipe „Gradske čistoće“ nastaviti da sprovode akcije suzbijanja komaraca sa zemlje i vode i u narednim sedmicama, dokle god bude bilo potrebe za tim, ukoliko dozvole vremenske prilike.

U četvrtak, 25. jula 2024. akcijom će biti obuhvaćeni lokaliteti: Dunavac, Opovački Dunavac, naselja Vrbovski, Besni fok, Široka greda, Padinska skela, Kovilovo, Jabučki Rit, Glogonjski Rit, Ovča, Popova bara, jezero Veliko Blato, potom kanalska mreža Borča i Kotež, Blok Branka Momirova, Jojkića Dunavac, nasip od Pančevačkog mosta ka Crvenki, Crvenka, Ratno ostrvo, nasip od Pančevačkog mosta ka naselju Malom Raju, naselje Mali Raj, bara Reva, naselje Zage Malivuk, Paradajz ostrvo, Višnjica, Bela stena, Slanci, Veliko Selo i Vinča.

U petak 26. jula 2024. akcijom će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: obala Save od Ušća ka Blokovima 44, 45, dalje od blokova ka Ostružničkom mostu, Surčinsko polje, obala Save ka Boljevcima, Nautičkom selu i Progaru, naselja Ritopek, Grocka, Brestovik, Gročanska ada, obala Dunava - od Goveđeg broda- ka naselju 13. maj, i dalje ka Novim Banovcima, potom obod Batajnice, Ada Ciganlija, Ada Međica, Makiško polje, kao i naselja Ostružnica, Umka, Barič, Obrenovački zabran, Zabrežje, Skela, i Ušće. JKP „Gradska čistoća“ Beograd apeluje na pčelare iz Beograda i okoline, da svoje pčele nikako ne puštaju na ispašu u četvrtak 25. jula i petak 26. jula u periodu od 17.30 do 20.30 časova, kada će biti angažovana avijacija, već da ih zatvore u košnice, jer pčele spadaju u grupu osetljivih insekata na biocide koji se koriste u tretmanima suzbijanja komaraca.

Preparati koje ekipe JKP „Gradska čistoća“ Beograd koriste za tretman suzbijanja komaraca registrovani su od Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda, pa građani nemaju razloga za strah. „Gradska čistoća“ takođe apeluje na sugrađane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, kao i da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju, te da ekipama „Gradske čistoće“ omoguće nesmetan rad, što će ove godine biti posebno važno, imajući u vidu vremenske uslove koji pogoduju razmnožavanju komaraca.

Ukoliko građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11- 0 -11 radnim danima od 7 do 22 sata, i subotom od 8 do 14 sati.