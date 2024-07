DA LI JE VODA U SAVI I DUNAVU BEZBEDNA ZA KUPANJE? Stručnjak upozorava šta nikako ne smete da radite a evo i rezultata analiza

Mnogo je Beograđana proteklih dana bilo na Adi Ciganliji i na bazenima. Gradski zavod za javno zdravlje jednom do dva puta mesečno kontroliše kvalitet vode na 40 kilometara toka Dunava i 50 kilometara Save kroz Beograd.

Šta su pokazale analize?

Brzo teku Sava i Dunav. Oni koji se u reci kupaju uglavnom o tome brinu. Temperatura, kažu, idealna, voda čista.

"Voda je divna. Imam izuzetno osetljivu kožu, i ekceme i baš osetljivu kožu i nikada ništa", kaže žena koja provodi vreme na reci.

foto: Printscreen/RTS

"Protočna je voda, nikad se nisam interesovao da negde potražim da li je bakteriološki, hemijski ispravna, kupam se tu godinama, nikakvih problema nisam imao. Jedino vizuelno što mogu da ocenim, tako i radim", prokomentarisao je jedan kupač.

Upravo to savetuju i stručnjaci. Analize su redovne, ali voda je tekuća i ne može se sa sigurnošću prognozirati šta će sa sobom doneti.

foto: Printscreen/RTS

Gradski zavod za javno zdravlje meri fizičko-hemijske parametre i radi mikrobiološke analize i to na 40 kilometara toka Dunava i 50 kilometara Save. Voda se uzorkuje jednom do dva puta mesečno na ulasku reka u Beograd kod Batajnice i Obrenovca i na izlasku, kod Vinče i Makiša. Za zdravlje ljudi najvažnije je utvrditi koje se bakterije nalaze u vodi.

UV zračenje ima antibakterijsko dejstvo Aljoša Tanasković iz Gradskog zavoda za javno zdravlje kaže da su to na primer koliformne bakterije, crevne enterokoke i to se kontroliše.

foto: Printscreen/RTS

"Dok kod fizičko-hemijskih paramertara je to biohemijska potrošnja kiseonika, različiti azotni parametri koji se svrstavaju u azotnu trijadu, fosfatni parametri kao što su orto-fosfati i fosfati koji su nam bitni da bi dali ne samo ocenu da li je voda pogodna za kupanje ili ne, nego koji je njen kvalitet, vrši se monitoring i da li može da se koristi za piće, odnosno za preradu vode za piće", rekao je Tanasković.

foto: Printscreen/RTS

Temperatura vode, koja je ovih dana izuzetno visoka, i do 30 stepeni, ne utiče na veće prisustvo bakterija, ali UV zračenje ima antibakterijsko dejstvo.

"Najbitnije kako se mi ponašamo u vodi. Da ne ronimo, ne gutamo vodu koja nam je ušla u usta, to je jako teško reći deci - ali što manje se prskajte, jer sve to može dovesti do bolesti, odnosno do zaraze ma koliko da je voda čista, jer je ovo površinska voda, nije bazenska, to je jako bitno da svi znamo", rekao je Tanasković.

Voda u Savskom jezeru uzorkuje se svakog ponedeljka i četvrtka, a na Lidu jednom nedeljno. Analize pokazuju da je kvalitet veoma dobar, u okviru propisane norme.

Kurir.rs/RTS