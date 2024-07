Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara, danas od 8 do 22 sata, bez vode će ostati potrošači u ulicama Meše Selimovića, od Lazara Trifunovića do Teodora Mirijevskog i Lazara Trifunovića, od Koste Nađa do kraja ulice.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe