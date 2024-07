RADOVI U BULEVARU ZORANA ĐINĐIĆA: Menja se režim rada na 5 linija javnog prevoza

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Bulevaru Zorana Đinđića, na delu od ulice Bulevar umetnosti do ulice Španskih boraca u periodu od 25. jula do 1. avgusta, doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje desne kolovozne trake ulice Bulevar Zorana Đinđića, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Bulevar umetnosti do zone raskrsnice sa ulicom Španskih boraca gledano u smeru ka gradu.

Zbog predmetnih radova menja se režim rada linija javnog prevoza na sledeći način:

vozila sa linije 17 će u smeru ka Konjarniku saobraćati ulicama: Omladinskih brigada, Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje redovnom trasom dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom;

vozila sa linije 68 će u smeru ka Zelenom vencu saobraćati ulicama: Bulevar Zorana Đinđića, Bulevar umetnosti, Bulevar Mihajla Pupina, Španskih boraca, Bulevar Zorana Đinđića, Milentija Popovića i dalje redovnom trasom dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom;

vozila sa linija 70, 74 i ADA5 će u smeru ka Konjarniku saobraćati ulicama: Bulevar Zorana Đinđića, Omladinskih brigada, Bulevar Arsenijsa Čarnojevića i dalje redovnim trasama dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnim trasama.

Na izmenjenom delu trase vozila će koristiti postojeća stajališta javnog prevoza.