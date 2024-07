GRAD BEOGRAD DAJE PO 20.000 DINARA SVIM UČENICIMA Evo kada roditelji mogu da očekuju novac

Roditelji svih učenika na teritoriji grada Beograda dobiće u septembru „đačku pomoć” u iznosu od 20.000 dinara.

Akcija „đačka pomoć” prvi put je organizovana prošle godine, a s obzirom na pozitivni odjek prošlogodišnje akcije podele besplatnih udžbenika, Grad Beograd je ove godine odlučio da finansijski pomogne porodice koje imaju đake.

Grad Beograd je prošle godine za osnovce nabavio oko 130.000 kompleta udžbenika i za to je izdvojeno 1.637.000.890 dinara sa PDV-om. Za srednje škole nabavljeno je blizu 60.000 kompleta udžbenika i izdvojeno je 718.430.083,71 dinar sa PDV-om.

Prošle godine, podsetio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, svi osnovci i srednjoškolci u Beogradu prvi put dobili su besplatan komplet udžbenika, a ove godine napravljen je iskorak dalje.

„Toliko udžbenika, koje smo prošle godine nabavili, nikada do sada u jednoj školskoj godini nije nabavljeno, naročito kada je reč o srednjoškolcima za koje dugi niz godina pojedini udžbenici uopšte nisu ni bili štampani. S obzirom na to da sada postoji ogroman broj udžbenika u našem obrazovnom sistemu, bilo bi šteta da ponovo novac dajemo na nove. Dakle, dajemo priliku da se udžbenici razmene ili naslede, a svaka porodica u Beogradu dobiće dvadeset hiljada dinara po detetu, koje ide u osnovnu ili srednju školu”naveo je Šapić.

„Roditelji svakako mogu da odluče i da kupe nov komplet udžbenika, uz mogućnost da to učine i na rate. Najskuplji komplet za krajnje razrede osnovne ili srednje škole iznosi oko 16-17 hiljada, a najjeftiniji oko 11,5 hiljada, tako da će novca biti dovoljno. Do cifre od 20.000 dinara došli su tako što su uzeli maksimalnu vrednost kompleta udžbenika i na to dodali 15 odsto.”

Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda