SLAVINE SUVE U DVE VELIKE BEOGRADSKE OPŠTINE! U ovim ulicama neće biti vode, spremite zalihe na vreme

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Savski venac, u ponedeljak, 5. avgusta, od 8 do 20 sati bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Sanje Živanovića, od Temišvarske do Brzakove, Brzakovoj i Vojvode Dojčina, najavljeno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Voždovac, takođe u ponedeljak, 5. avgusta, od 8 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Ustaničkoj, od Južnog bulevara do Vojislava Nanovića, Sime Igumanova, Politovoj, Vojvode Hrvoja, Generala Rajevskog, Mihajla Gavrilovića i Gospodara Vučića, od Ustaničke do Belomorske.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Palilula, u utorak, 6. avgusta, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Pere Ćetkovića, od Marijane Gregoran do Stevana Dukića, Jelenka Mihajlovića, od Laze Stefanovića do Pere Ćetkovića, Garsija Lorke i Stevana Dukića, od Pere Ćetkovića do Marijane Gregoran.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800/11-00-11 za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.

