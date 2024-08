DANAS BEZ VODE DELOVI PALILULE: Isključenje počinje u 8.30, pogledajte da li je vaša adresa na spisku

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Palilula, danas od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Pera Ćetkovića, od Marijane Gregoran do Stevana Dukića; Jelenka Mihajlovića, od Laze Stefanovića do Pera Ćetkovića; Garsija Lorke i Stevana Dukića, od Pera Ćetkovića do Marijane Gregoran.

"Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe", navode iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije.