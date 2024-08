KONAČNO MOŽETE SA REKE DA VIDITE NAJLEPŠI SIMBOL BEOGRADA: Gradonačelnik Šapić obišao deo obale Save od Brankovog mosta do Ušća

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas deo obale Save od Brankovog mosta do Ušća, na kojem je posao na uklanjanju nelegalnih splavova ušao u poslednju fazu.

On je istakao da se sada konačno sa suprotne obale vidi Kalemegdanska tvrđava i poručio da nastavak sledi na drugoj obali i potezu nizvodno od Kule Nebojša.

Šapić je podsetio da radovi na uklanjanju plutajućih objekata na ovom potezu traju već dva meseca.

– Sada je ostao samo jedan objekat za uklanjanje, mislim da se zove „Kopernikus”, i najveći je u ovom nizu. Nadamo se da će ga vlasnici sami ukloniti u sledećih par dana, jer smo mi sa policijom već zakazali njegovo uklanjanje za 15. avgust, s obzirom na to da zbog veličine iziskuje i neka sečenja. Naravno, trudili smo se da ne uništavamo ničiju imovinu već da vlasnicima damo mogućnost da to sami urade, pre svega zbog manjih troškova za njih, ali i zato što nam cilj nikada nije bio da bilo kome uništimo nešto od imovine, već da obale naših reka učinimo lepšim. Nakon toga ovaj potez će biti potpuno „čist”, a rezultat ove akcije biće 21 uklonjen splav na ovom delu obale, plus 77 sa Savskog šetališta na Novom Beogradu. Dakle, od početka akcije uklanjanja nelegalnih splavova biće uklonjeno ukupno 98 objekata – rekao je Šapić.

On je naglasio da se nakon toga posao „seli” na potez od Beton hale do Sportskog centra „Milan Gale Muškatirović”.

– Tamo, čini mi se, postoji dvadesetak objekata, a po planu za postavljanje splavova moći će da ih ostane pet „ispod” Kule Nebojša. Svi ostali će biti uklonjeni i mislim da će sva rešenja o uklanjanju biti gotova tokom avgusta. Nakon toga sledi prelazak na obalu Save kod Sajma, da bi na kraju usledio deo od hotela Jugoslavija do Ušća. Sa tog poteza biće uklonjeni svi splavovi čiji vlasnici nisu licitirali za mesto, kako bismo stvorili prostor za one koji su to učinili. Moram da priznam da osećam veliko zadovoljstvo jer mislim da niko osim mene, pre dve godine kada sam prvi put o tome govorio, nije verovao da je moguće sprovesti ovakvu akciju. Srećan sam da ćemo ono što nam je Bog dao, a to je grad na obalama dve reke, na kraju uspeti da iskoristimo i omogućiti svim Beograđanima da u tome uživaju – poručio je gradonačelnik.

Šapić je istakao da očekuje da u narednih godinu dana bude završen ceo posao uklanjanja, pozicioniranja na licitiranja mesta, kao i postavljanja sve prateće infrastrukture – pre svega struje i vode, i da od tada krene i plaćanje nadoknada Gradu za prostor koji se zauzima, a istovremeno da se zna tačno i koliko ljudi može na kom objektu da boravi, kako nam se ne bi ponavljale situacije koje su bile u prošlosti.

– Shodno tome, očekujem da ćemo uskoro na Savskom šetalištu „dovesti” svu potrebnu infrastrukturu i da će svaki splav koji je dobio dozvolu moći da bude postavljen. Posle toga sledi uređenje i veliki posao na uklanjanju velikih količina mulja, za šta će nam sigurno biti potreban veliki novac. Probali smo bagerima, ali je rizično jer mogu da potonu u mulj koji se desetinama godina taložio. Ipak, i taj posao će biti završen. Sada već možemo da vidimo Kalemegdansku tvrđavu, najveće kulturno-istorijsko blago koje Beograd ima, a to kao nikome nije smetalo. Onda „ludi Šapić” hoće da razmešta splavove. Jednog dana će se sve zaboraviti, i to da je gradonačelnik Beograda bio „ludi” Šapić, ali ono što se neće zaboraviti jeste da smo dobili čistu i uređenu obalu našeg grada, što je najvažnije – dodao je Šapić.

On je naglasio da očekuje da u narednih godinu dana svi splavovi budu na pozicijama, da će se plaćati zakup, kao i da će splavovi imati prečišćivače otpadnih voda, te da konačno svaki splav ima dozvolu i ograničen broj ljudi koji na njemu može da boravi.

– Do sada je to bilo potpuno divlje i zato još uvek imamo potopljeni „Fristajeler” koji ne mogu da izvuku ekipe Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Nažalost, jedan ronilac je preminuo pri pokušaju izvlačenja. Možda će ekipe koje izvlače ove nemačke brodove iz Dunava doći da izvuku i „Fristajler”. To nam je poslednja opomena, da nam se ne bi desila neka velika tragedija, jer je osim „Fristajlera” pre toga potonuo i splav „Kartel” kod Sajma. Naše komunalne službe će kontrolisati broj ljudi na splavu i posetioci će biti sigurni. Imaćemo noćne klubove sa zvučnom izolacijom kako bi zvuk „išao” u visinu, a ne u širinu. Njihovo mesto će biti u delovima u kojima nema puno zgrada i zato će biti preko puta Velikog ratnog ostrva, a ne u jezgru naseljenog dela, kao do sada – rekao je gradonačelnik.

Najavio je da je Grad Beograd odlučio da napravi tri male marine, o čijim lokacijama će ubrzo obavestiti građane.

– Imamo pontone koje je Grad kupovao, postavićemo ih i tako omogućiti korisnicima da parkiraju plovila. Nadam se da ćemo u toku avgusta definisati pozicije i pokušati što pre da postavimo naše pontone – precizirao je Šapić i dodao da će pored gradskih marina biti i privatne, za koje postoje licitacije.

Za godinu dana dobićemo onoliko plutajućih objekata i splavova za koliko smo smatrali da je optimalno, a to je za dve trećine manje nego što ih je bilo. Tako ćemo doći na 60 do 70 splavova ukupno na obe obale Dunava i Save, a bilo ih je više od 200.

– Sve informacije o ovome građani će dobijati i putem Sekretarijata za inspekcijske poslove, komunalne službe i „belih”, Sekretarijata za privredu i JVP-a „Beograd vode”. Kada smo krenuli sa uklanjanjem, moram da priznam da sam se iznenadio koliko su ljudi mislili da se šalim. Onda se suoče sa realnošću, pa krenu da kukumaču. Zato ih za ubuduće molim da malo pažljivije slušaju šta govorim i da uzmu u obzir da nisam baš tako šaljiv kao što se čini – poručio je Šapić.

