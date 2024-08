"SRPSKI VATERPOLO MORA DA SE VRATI NA MESTO DA UVEK IGRA U ZAVRŠNICI TAKMIČENJA" Šapić: Imamo realne šanse za medalju

"Čestitam reprezentaciji Srbije ulazak u polufinale jer je ulazak u polufinale na bilo kom velikom takmičenju uvek ozbiljan rezultat, a na Olimpijskim igrama posebno", izjavio je danas gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

On je govoreći o optužbama na njegov račun, koje se poslednjih godina mogu videti na društvenim mrežama i u nekim medijima, kada je u pitanju srpski vaterpolo, istakao da do sada nije imao potrebu da objašnjava te navode, ali da će sada istaći par činjenica pa neka svako sam procenjuje ko je šta uništio, a ko šta podigao.

– Ne znam kako smo došli do toga da je razlog zašto srpski vaterpolo ne postiže dovoljno dobre rezultate u kontinuitetu sa reprezentacijom to što Vaterpolo klub „Novi Beograd” poslednjih par godina, mogu slobodno da kažem, dominira kako u regionu tako i na evropskom nivou. Najpre, nikakve veze nemam sa Vaterpolo savezom Srbije, jedino imam veze sa Vaterpolo klubom „Novi Beograd” koji sam osnovao sa prijateljima pre deset godina, a to nikada nisam ni krio. U momentu kada je klub osnovan, srpski klupski vaterpolo je bio na samom dnu. U Ligi šampiona naši klubovi dve sezone zaredom su završavali sezonu bez ijednog osvojenog onda, a onda tri godine niko nije ni učestvovao u istom takmičenju. Tek nakon takvih pet godina, „Novi Beograd” stasava i postaje jedan od najboljih klubova Evrope, koji je već godinama u samom evropskom vrhu, a dominira i regionom. Koliko mogu ja pomažem, guram, navijam i činim sve da taj klub bude što bolji i da srpski klupski vaterpolo bude što jači, jer je to moja obaveza kao bivšeg igrača. Tako da mi nije jasno kako su „Novi Beograd” povezali sa posrnućem našeg vaterpola, kada je sve posrnulo mnogo pre pojave tog kluba, a sa njegovim razvojem i napretkom je krenuo ponovo da se diže i celokupni srpski vaterpolo – istakao je gradonačelnik.

Šapić je dodao da sa reprezentacijom nema nikakve veze, niti ga ko zove, niti pita, a želi im svu sreću. Podsetio je da za reprezentaciju igraju igrači, čak sedam njih koji su igrali u „zloglasnom” Vaterpolo klubu „Novi Beograd”, koji ih je sve vratio iz inostranstva u Srbiju i učinio našu ligu jednom od najjačih u Evropi.

– Kada je 2015. godine osnovan Vaterpolo klub „Novi Beograd”, Ligu šampiona su igrali prvo „Crvena zvezda” pa „Partizan”, ili obrnuto, nije važno. Ono što je važno jeste da su oba kluba bila na dnu evropskog klupskog vaterpola. Prvo bez pobeda, a onda i bez učešća u tom takmičenju, i sve tako do 2021. godine. Samo par godina pre toga oba kluba su bila na krovu Evrope. „Partizan” je 2011. godine bio prvak Evrope, a 2013. „Crvena zvezda”. Kada je osnovan, „Novi Beograd” je 2015. godine krenuo od nule, a srpski vaterpolo, kao što sam rekao, nije imao ni jednu pobedu u Ligi šampiona, a onda više nije ni igrao. Ovaj klub je 2020. godine dobio „vajld-kard” za Ligu šampiona i od tada je stalni učesnik finalnog turnira Evrolige. Dva puta smo igrali finale Lige šampiona, dva puta smo osvajači Regionalne lige. Prvaci smo države. Dva puta dobijamo Hrvate i osvajamo Regionalnu ligu, Hrvate koji su aktuelni svetski prvaci i kojima cela reprezentacija igra u Hrvatskoj. Vaterpolo klub „Novi Beograd” doveo je srpski klupski vaterpolo poslednje četiri godine u sam evropski i svetski vrh – rekao je Šapić.

On je naglasio da se Vaterpolo klub „Novi Beograd” smatra jednim od tri najjača kluba u Evropi u poslednjih pet godina.

– Vratili smo naše igrače u zemlju, u našoj ligi je prošle godine igrao Španac koji je proglašen za najboljeg igrača sveta. Nikada jedan Španac nije igrao čak ni na prostorima bivše Jugoslavije. Ne samo ja, već svi mi iz Vaterpolo kluba „Novi Beograd” smatramo da smo dali značajan doprinos povratku srpskog reprezentativnog vaterpola na pravi put, za koji će još svakako trebati vremena da bude kao što je nekad bio. O ovome nikada nisam pričao, jer kome da se pravdam. Onima što vaterpolo utakmicu nisu nikad ni pogledali ili onima koji vaterpolo tretiraju kao sport pete kategorije. Iako na društvenim mrežama pišu da srpski vaterpolo „umire”, ja vam kažem da se to neće desiti. Srpski vaterpolo sigurno neće da „umre”. Ovom sportu ću se davati i vraćati dok sam živ, jer sam zahvaljujući njemu to što jesam. Sve što sam u životu naučio i stekao, i znanje i iskustvo. I danas u ovom poslu koristim sve ključno što sam iz tog perioda naučio – rekao je Šapić.

U ovom momentu „Srpska liga” spada u tri-četiri lige u Evropi, istakao je Šapić. – Kada je u pitanju „Partizan”, tek za mog mandata smo počeli da rešavamo problem Banjice. Radimo projekat da bismo sredili taj bazen. Ne znam ko ih je doveo u to stanje da se klub raspada, da se bazen raspada, da ništa ne funkcioniše, jer ja sigurno nisam. Ne znam kako su došli do mene, da mene okrivljuju za bilo šta. Poslednjih godinu dana, da nije bilo Grada Beograda i mene, ne bi imali gde da treniraju. Dali smo im termine po svim bazenima, ubrzano radimo da Banjicu oporavimo, da ih vratimo tamo, da se škola ne ugasi. Bez jakog „Partizana” nema jakog srpskog vaterpola, ali ni bez jakog „Radničkog”, „Zvezde” „Novog Beograda”, „Šapca” – naglasio je Šapić. On je rekao da se i sada ne bi oglašavao na ovu temu, ali da su laži i manipulacije više prešle granicu.

– Na kraju krajeva i vaše pitanje je posledica budalaština i neistina koje se već par godina plasiraju na moj račun i račun kluba koji je podigao čitav naš sport i spasao ga posrnuća. I da završim sa ovim. Nadam se da imamo objektivnu šansu za medalju, ali i da ne bude medalja, smatram da je napravljen značajan uspeh u odnosu na sve prethodne godine. Srpski vaterpolo mora da se vrati na mesto na kojem stalno ulazi u završnicu takmičenja, u prve četiri ekipe. Zato čestitam ovim momcima na dosadašnjoj borbi, bez obzira na to što ih je javnost potpuno zapostavila i gurnula u peti plan u odnosu na sve druge sportove – zaključio je gradonačelnik.