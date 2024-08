"MOŽE I NEŠTO ŽESTOKO DA SE POPIJE"! Doktor iz Hitne pomoći savetuje kako da se smirimo dok navijamo za naše na OI

Dr Vladimir Sinđelić iz Hitne pomoći kaže da je protekla noć u Beogradu bila mirna.

"Protekla noć je bila poprilično mirna. Naši građani su mirno spavali. Nije bilo mnogo intervencija - sveukupno 95, od čega 18 na javnim mestima, i to tri saobraćajne nezgode sa četiri povređena učesnika, od kojih su troje zbrinuti na licu mesta, a jedno lice je prevezeno u Urgentni centar", rekao je dr Sinđelić za RTS.

Na pitanje kako organizam reaguje na uzbuđenja kakva nam donose aktuelni sportski događaji na Olimpijskim igrama, naročito kada naši sportisti igraju dramatične utakmice, on kaže:

"Treba da budemo zadovoljni postignutim rezultatima naših sportista i svaki naredni krajnji ishod treba da prihvatimo mirno i bez uzbuđenja. Naročito treba da budemo svesni činjenice da na nepravdu ne možemo da reagujemo lično".

Uskoro će borba naših košarkaša za bronzanu medalju - duel sa Nemačkom na programu je u 11 časova - potencijalno i mnogo uzbuđenja za sve navijače Srbije, a savet dr Sinđelića je:

"Zavisi šta kome prija, to je individualno. Da napravimo pauzu, pojedemo nešto slatko ili pogrickamo nešto slano, čak i popijemo nešto žestoko. Normalna frekvenca iznosi od 60 do 100 otkucaja u minutu, i to je individualno. To zavisi i od naše fizičke aktivnosti, smirenosti"...

A dok navijamo...

"Do 120. Da ne prelazimo više", zaključio je dr Sinđelić i dodao da će gledati sve naše sportiste u završinici Igara u Parizu.

