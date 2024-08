KOSE ZATEGE I PILON ČINE NJEGOVU SILUETU PREPOZNATLJIVOM: Most na Adi, najviši u Beogradu (VIDEO)

Most na Adi povezuje Savski venac i Čukaricu sa Novim Beogradom, a ime su mu dali građani.

Most na Adi građen je u periodu od 2008. do 2011. godine, a nastao je prema projektu konstruktora Viktora Markelja i arhitekte Petera Gabrijelčiča. Most je svečano otvoren u novogodišnjoj noći između 2011. i 2012. godine.

Dugačak je nešto manje od jednog kilometra, ima kose zatege koje se pružaju sa pilona i po njima je prepoznatljiv.

Posebnost mosta čini pilon od 200 metara, zahvaljujući kom je najviši u Beogradu. Ime „Most na Adi” su mu dali građani nakon sprovedene ankete. Lingvisti pri Komisiji za imenovanje ulica i trgova su smatrali da je ovaj naziv gramatički neispravan, i da treba da se zove „Most preko Ade”, ali ipak je usvojeno prvobitno ime.

foto: Beograd.rs

Neki od predloga naziva za most bili su i „Harfa“, „Most Zorana Đinđića“ i „Lepeza“.

Danas on ima 6 saobraćajnih traka i tramvajske šine i povezuje Savski venac i Čukaricu sa Novim Beogradom. Tramvaji saobraćaju preko ovog mosta od 2019. godine, a od otvaranja je postao prometna saobraćajnica.

foto: Beograd.rs

Kolokvijalan naziv mu je i Novi most.

Most na Adi prelazi preko Save i jedan je od novijih simbola Beograda, koji je svojom upečatljivom konstrukcijom upotpunio šarm glavnog grada.

Kurir.rs/ gradonacelnik.beograd.rs/ A. K.