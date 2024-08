PRVI SRPSKI SATELIT U ORBITI 2025. GODINE: Biće napravljen u Beogradu i njime će se ispitivati Sunčeva aktivnost

Prvi srpski satelit koji će u potpunosti biti napravljen u Beogradu biće lansiran u orbitu početkom 2025. godine.

Srbija će 2025. u orbitu lansirati svoj prvi satelit koji će u potpunosti biti napravljen u Beogradu, pri Jedinici za kosmička istraživanja i tehnologije Astronomske opservatorije.

Projekat u okviru kojeg se vrši izrada i pripreme za lansiranje prvog srpskog satelita naziva se „Mozaik”, a ideja za ovaj poduhvat stara je tri godine, navodi Milan Stojanović, rukovodilac projekta.

- Projekat „Mozaik” koji se tiče izgradnje i lansiranja prvog srpskog naučnog satelita počeo je još pre recimo dve, tri godine, idejno gledano. Moj kolega, direktor Luka Popović, i kolega Dušan Marčeta sa Matematičkog fakulteta su idejno osmislili ovaj projekat, i to je stajalo onako na papiru neko vreme. Tek pre godinu dana su se ovde ostvarili uslovi da zaista počnemo sa realizacijom ovog projekta jer je osnovana Jedinica za kosmička istraživanja i tehnologije. Kroz ovu Jedinicu, kroz ovaj departman Astronomske opservatorije, mi smo sada u mogućnosti da krenemo aktivno sa radom na ovom projektu, rekao je Stojanović.

foto: Beograd.rs

Jedan od ciljeva ovog naučnog poduhvata je savladavanje satelitskih tehnologija, navodi on.

- Ovo je prvi ovakav projekat za Srbiju, dakle lansiranje satelita u orbitu oko Zemlje nije mali poduhvat, čak i kada imate razrađenu industriju koja to može da uradi. Mi to nemamo, tako da je naš prvi satelit upravo prilika da naučimo kako se to radi, izjavio je vođa projekta „Mozaik”.

1 / 2 Foto: Beograd.rs

Prvi srpski satelit spada u red kockastih odnosno nanosatelita čija je dimenzija 10x10x10 cm koji su u nauci poznati kao „kjubsat”. Ovaj satelit ima težinu oko jedan i po kilogram i izrađuje ga Astronomska opservatorija u saradnji sa Mašinskim, Matematičkim, Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu i Institutom Mihajlo Pupin.

Prvi srpski satelit koji će biti poslat u nisku orbitu Zemlje služiće za ispitivanje Sunčeve aktivnosti.

