NA AUTOKOMANDI NOVA 144 PARKING MESTA: Sistem "Parkiraj i vozi se" rešenje za saobraćajne gužve u centru grada (VIDEO)

Na Autokomandi trenutno se gradi 144 parking-mesta koja će biti deo sistema „Parkiraj i vozi se”, a cilj projekta je smanjivanje saobraćajnih gužvi u centru grada.

foto: Beograd.rs

Na Novom Beogradu, u Ulici Vladimira Popovića već postoji sistem „Parkiraj i vozi se”, ili „Park and Drive”, a izgradnja parking-mesta na Autokomandi nastavak je ovog projekta.

- „Parkiraj i vozi se” je projekat koji podrazumeva saradnju Grada Beograda, Sekretarijata za saobraćaj i „Parking servisa”, s obzirom na to da se građanima omogućava jedna integrisana usluga. Oni, ukoliko žive negde na obodu grada, mogu svojim automobilom da dođu do našeg parkirališta i ukoliko imaju mesečnu parking kartu sednu na autobus, dovezu se do svog posla ili odredišta gde žele da idu, i besplatno parkiraju na našim parkiralištima -objašnjava Dragana Brdar iz JKP-a „Parking servis”.

U videu ispod nalazi se izjava Dragane Brdar iz JKP-a „Parking servis”.

Cilj ovog projekta je da što manje automobila uđe u centar grada, kako bi se rasteretio saobraćaj. Sistem „Parkiraj i vozi se” osmišljen je tako da, nakon što građani ostave svoje vozilo na parkingu, mogu dalje da nastave svoj put koristeći liniju javnog prevoza koja saobraća u blizini parkirališta.

Sistem „Parkiraj i vozi se” besplatno mogu da koriste svi vlasnici vozila koji imaju mesečnu kartu za javni prevoz i registrovani su u korisničkom sistemu JKP „Parking servisa” Beograd.

„Park and Drive” uskoro će biti uspostavljen i na Autokomandi, a uz mesečnu kartu za javni prevoz, korisnici sistema moći će da besplatno parkiraju svoje vozilo i potom nastave put javnim prevozom.

Vozači koji nemaju mesečnu kartu za javni prevoz, mogu koristiti ovaj parking kupovinom višesatne parking-karte ili plaćanjem parkinga po započetom satu.

„Parkiraj i vozi se” je samo jedan od projekata koji sprovodi JKP „Parking servis” u saradnji sa Gradom Beogradom, kako bi se rešio problem saobraćajnih gužvi i parkiranja u glavnom gradu. Nakon izgradnje parkirališta na Autokomandi, građani će moći brže da stignu do svojih odredišta, jer će se uvođenjem ovog sistema značajno umanjiti zastoji u saobraćaju.

