Beograd dobija novi kružni tok: Biće otvoren u četvrtak ujutru, a evo kako će funkcionisati

Gradski sekretar za saobraćaj Bojan Bovan najavio je da će u četvrtak kružni tok kod Brankovog mosta sa novobeogradske strane biti u funkciji, pa će gužve biti manje. Objašnjava da su radovi u Karađorđevoj ulici i uklanjanje kocki u priprema za prijem većeg broja vozila po zatvaranju Starog savskog mosta.

Gradski sekretar za saobraćaj Bovan rekao je gostujući u Beogradskoj hronici da će najveći broj radova na beogradskim ulicama biti završen do 1. septembra.

Gužve su zabeležene na Brankovom mostu, gde će do srede u 20 časova biti izmenjen režim saobraćaja.

“Ovakav režim biće do srede, do 20 sati. Znači, iz svakog pravca, po dve trake, s tim što, kada idete na Novi Beograd, možete sa dve trake da uđete u kružni tok, a imate i skretanje za Bulevar Nikola Tesla”, rekao je Bovan.

Od srede u 20 časova, do četvrtka u 6 časova ujutru potpuno se zatvara kružni tok i radovi se završavaju.

Bojan Bovan foto: Printscreen RTS

“Od četvrtka ujutro, od 6 sati, taj kružni tok bi trebalo da bude u potpunoj upotrebi, normalnoj, obeležen, uredno završen i kompletiran”, rekao je Bovan.

Radovi su i u Karađorđevoj ulici, a skretanje desno koje su koristili vozači koji su silazili sa Brankovog mosta, koje koriste i tramvaji, je zatvoreno. Gradski sekretar ističe da je reč o pripremama za zatvaranje tramvajskog mosta koje nas očekuje za dva meseca.

“Kocke koje nisu bile pouzdane u ovom trenutku, da ne bi zaustavljale saobraćaj, skidaju se, asfaltira se taj deo puta, ulica do Lukoil pumpe u Bulevaru vojvode Bojovića širi se u četiri trake. Tako da će to biti jedan solidan input da vi možete da izvedete sve one koji preko Brankovog mosta žele na Dorćol“, rekao je Bovan.

U istoj funkciji je, radi bolje protočnosti saobraćaja nakon zatvaranja Savskog mosta, zatvoreno levo skretanje sa mosta u Pop Lukinu ulicu, naveo je gradski sekretar.

Kurir.rs/RTS