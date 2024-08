VELIKE IZMENE ZBOG ASFALTIRANJA OKO NOVOG KRUŽNOG TOKA KOD UŠĆA: Autobusi idu Gazelom i Starim mostom, nema stanice na "Zelenjaku"

Tokom radova na završnom asfaltiranju u zoni raskrsnice Bulevara Mihajla Pupina i Bulevara Nikole Tesle, od srede, 28. avgusta od 22 časa, do 29. avgusta do 6 časova doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz. Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje predmetne raskrsnice, kao i ukidanje autobuskog terminusa „Zeleni venac” za linije čija se trasa pruža prema Zemunu i Novom Beogradu, zbog čega će vozila sa linija javnog prevoza saobraćati sledećim trasama: Smer prema Zemunu i Novom Beogradu:

– linije 15, 84 će saobraćati od stajališta „Brankov most” na sledeći način: Bulevar Mihajla Pupina – novoizgrađena veza sa Ulicom ušće – Ušće (pored Brankovog mosta) – Ušće (pored Muzeja savremene umetnosti) – Ušće (pored Parka prijateljstva) – Bulevar Nikole Tesle i dalje redovnim trasama; – linije 16, 65, 77, 15N, 68N, 75N, 603N, 704N i 706N, posle Brankovog mosta: Bulevar Mihajla Pupina – novoizgrađena veza sa Ulicom ušće – Ušće (pored Brankovog mosta) – Ušće (pored Muzeja savremene umetnosti) – Ušće (pored Parka prijateljstva) – Ušće (pored PC „Ušće”) – Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovnim trasama; – linije 27E i 35 saobraćaće na skraćenim trasama: Bulevar despota Stefana – Braće Jugovića – Makedonska – Francuska do terminusa „Trg republike”; – linija 67 će saobraćati na skraćenoj trasi od terminusa „Blok 20”: Vladimira Popovića – interna ulica pored hotela „Hajat” – Milentija Popovića – Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovnom trasom; – linija br. 68 će saobraćati na skraćenoj trasi od terminusa „Blok 20” sledećom trasom: Vladimira Popovića – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom;

foto: Beoinfo

– Linije 71, 72, 75 će saobraćati od stajališta „Brankov most” na sledeći način: Bulevar Mihajla Pupina – novoizgrađena veza sa Ulicom ušće – Ušće (pored Brankovog mosta) – Ušće (pored Muzeja savremene umetnosti) – Ušće (pored Parka prijateljstva) – Ušće (pored PC „Ušće”) – Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovnim trasama; – linije 78 i 83 će posle Starog savskog mosta saobraćati postojećom trasom: Zemunski put – Vladimira Popovića – interna ulica pored hotela „Hajat” – Milentija Popovića – Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovnim trasama; – linije 95 i EKO 1 će saobraćati posle Brankovog mosta na sledećoj trasi: Bulevar Mihajla Pupina – novoizgrađena veza sa Ulicom ušće – Ušće (pored Brankovog mosta) – Ušće (pored Muzeja savremene umetnosti) – Ušće (pored Parka prijateljstva) – Ušće (pored PC „Ušće”) – Milentija Popovića i dalje redovnom trasom; – linije 704, 706 i 707 će saobraćati na skraćenim trasama od terminusa „Blok 20”: Vladimira Popovića – interna ulica pored hotela „Hajat” – Milentija Popovića – Ušće – Bulevar Nikole Tesle i dalje redovnim trasama.

U smeru prema gradu saobraćaće na sledeći način:

– linije 15 i 84: Bulevar Nikole Tesle – Ušće – Milentija Popovića – interna ulica pored hotela „Hajat” – Vladimira Popovića – Zemunski put – Stari savski most – Karađorđeva – Crnogorska – Pop Lukina do polazno/dolaznog stajališta „Brankov most”; – linije 16, 15N, 68N, 75N, 603N, 704N i 706N: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – interna ulica pored hotela „Hajat” – Vladimira Popovića – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Most Gazela – Kneza Miloša – Takovska – Bulevar kralja Aleksandra – Trg Nikole Pašića – Dečanska i dalje redovnim trasama; – linije 27E i 35 će saobraćati od terminusa „Trg republike” Bulevarom despota Stefana i dalje redovnim trasama; – linije 65 i 77 će saobraćati na sledeći način: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – interna ulica pored hotela „Hajat” – Vladimira Popovića – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Most Gazela – Kneza Miloša – Takovska – Bulevar kralja Aleksandra – Trg Nikole Pašića – Dečanska – Nušićeva i dalje redovnim trasama;

foto: Beoinfo

– linija 67: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – interna ulica pored hotela „Hajat” – Vladimira Popovića do terminusa Blok „20”; – linija 68: Bulevar Zorana Đinđića – Vladimira Popovića do terminusa Blok „20”; – linije 78 i 83: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – interna ulica pored hotela „Hajat” – Vladimira Popovića – Zemunski put i dalje redovnim trasama; – linije 71, 72 i 75: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – interna ulica pored hotela „Hajat” – Vladimira Popovića – Zemunski put – Stari savski most – Karađorđeva – Crnogorska – Pop Lukina do polazno/dolaznog stajališta „Brankov most”; – linija 95: Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Vladimira Popovića – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Most Gazela – Kneza Miloša – Takovska – Bulevar kralja Aleksandra – Trg Nikole Pašića – Dečanska – Nušićeva i dalje redovnom trasom; – linija EKO 1 će saobraćati posle Brankovog mosta na sledeći način: Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Vladimira Popovića – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Most Gazela – Kneza Miloša – Nemanjina – Resavska – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom; – linije 704, 706 i 707: Bulevar Nikole Tesle – Ušće – Milentija Popovića – interna ulica pored hotela „Hajat” – Vladimira Popovića – terminus Blok „20”.

Kurir.rs/Beoinfo