KOLONA DUŽ CELOG MOSTA, VOZILA NA GAZELI MILE: Evo kakvo je trenutno stanje na ulicama Beograda (FOTO)

Najveća saobraćajna gužva ovoga jutra u Beogradu je na Gazeli u smeru ka centru grada.

Formirana je kolona duž celog mosta, a vozila trenutno mile. Saobraćaj je usporen i zbog sudara koji se dogodio na mostu.

Gužve ima i na Plavom mostu u smeru ka gradu, kao i kod Autokomande.

Veći broj vozila je i na moto-putu na ulazu u grad, kao i na delu kroz Novi Beograd. Na Pančevačkom i Brankovom mostu trenutno nema gužve.

1 / 8 Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Izmene zbog asfaltiranja oko novog kružnog toka kod Ušća

Tokom radova na završnom asfaltiranju u zoni raskrsnice Bulevara Mihajla Pupina i Bulevara Nikole Tesle, od srede, 28. avgusta od 22 časa, do 29. avgusta do 6 časova doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Detaljne izmene i spisak linija koje saobraćaju izmenjenom trasom pročitajte ovde.

Bonus video:

00:48 NOVA DEONICA ĆE POBOLJŠATI BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU! Božović o svim benefitima novog projekta: Smanjiće se gužve u vreme turizma