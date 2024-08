UVODI SE LINIJA 63 U BEOGRADU, PRODUŽENOM TRASOM IDU 105L I 70: Početak zimskog režima vožnje donosi i ove promene

Početak zimskog reda vožnje osim povećanja broja vozila donosi i novu liniju u sistemu javnog prevoza.

Od ponedeljka, 2. septembra, uspostavlja se linija 63 na relaciji od terminusa „Ustanička” do groblja „Lešće”, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Da bi se korisnicima javnog prevoza omogućilo lakše putovanje od Bulevara kralja Aleksandra do Sedme beogradske gimnazije, Višnjičke banje, groblja Lešće, Opština Zvezdara je inicirala predlog za uspostavljanje direktne linije.

Kako je u predlogu navedeno, ova veza olakšaće svakodnevno putovanje građana ove opštine, kao i onih koji gravitiraju ovoj zoni i navedenoj relaciji.

Na osnovu ovog zahteva, Sekretarijat za javni prevoz je doneo odluku da se uspostavi lokalna linija 63. Na liniji će raditi četiri vozila u intervalu od 20 minuta radnim danima i 20 minuta vikendom.

Sekretarijat za javni prevoz će nakon probnog rada u periodu posle Nove godine analizirati sve podatke i po potrebi dodatno prilagoditi elemente funkcionisanja linije 63 potrebama putnika, navodi se u saopštenju.

Produžene linije 105L i 70

Linija 105L biće produžena od 1. septembra i saobraćaće od Borče do Zemuna, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Vozila će na ovoj liniji ići od Ulice valjevskog odreda sledećom trasom: Bratstva i jedinstva – Zrenjaninski put – Severna tangenta – Pupinov most – Cara Dušana – Banatska – Zemun „Bačka”.

Na liniji će saobraćati pet vozila u intervalu od 22 minuta radnim danom, a vikendom četiri vozila u intervalu od 25 do 30 minuta, pri čemu su polasci maksimalno usklađeni sa polascima linije 85.

Zbog potrebe putnika na levoj obali Dunava za svakodnevnim putovanjem ka Zemunu i Novom Beogradu, pojačana je frekvencija vozila na liniji 85.

Od 1. septembra produžava se i linija 70 koja će saobraćati do Tržnog centra „AVA Shopping Park”. Vozila sa ove linije saobraćaće od objekta „Ikea” do novoizgrađenog stajališta u okviru „AVA Shopping Park”-a, odakle će se vraćati na svoju redovnu trasu do auto-puta i dalje prema Bežanijskoj kosi.