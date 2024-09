SLAVINE SUVE VEĆ OD VEČERAS: Potrošači u ovim ulicama na Paliluli ostaju bez vode od 22 sata! Spremite zalihe na vreme

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Palilula, od četvrtka, 5. septembra od 22 časa do petka 6. septembra do 6 časova bez vode će ostati potrošači neparne strane Cvijićeve ulice, od Jaše Prodanovića do Starine Novaka, u ulicama Zdravka Čelara, Ljubomira Stojanovića, Braće Grim, Dalmatinskoj i Vladetinoj, saopšteno je iz Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe, dok su za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene auto-cisterne.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.