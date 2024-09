POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA NOVA GLAVNA AUTOBUSKA STANICA Šapić: Do kraja septembra biće prebačen sav međugradski autobuski saobraćaj

Gradonačelnik Aleksandar Šapić obišao je danas završne radove pred otvaranje Centralne autobuske stanice u Bloku 42 na Novom Beogradu i tom prilikom najavio da će do kraja septembra, kada se očekuje da ona bude otvorena, ovde biti prebačen sav autobuski saobraćaj iz centra grada. On je izrazio nadu da je ovo poslednja radna provera i poslednji obilazak pred otvaranje, te istakao da se trenutno ovde postavljaju stabla, interna saobraćajnica se asfaltira sledeće nedelje, dok je stanična zgrada potpuno spremna.

foto: Beoinfo

– Mi ćemo ovde imati, pored Centralne autobuske stanice, i mesto odakle kreću autobusi koji voze đake na ekskurzije, zatim sportiste čiji klubovi organizuju prevoz, kao i turističke autobuse. Ovde će biti parking gde ćete moći da parkirate i ispratite decu na ekskurzije ili odakle ćete kao turista moći da dođete do svog autobuskog prevoza. Takvih mesta u gradu ima mnogo, „poludivljih”, i na tome ćemo posebno raditi – istakao je gradonačelnik. Šapić je naglasio i da će jedno od tih novih mesta biti stajalište „Jug”, za koje se takođe očekuje da bude osposobljeno u naredna dva do tri meseca i da će to biti jedna potpuno nova vrsta usluge i sadržaja koje nudi Beograd, a koju do sada nije imao.

foto: Beoinfo

Prema Šapićevim rečima, u okviru nove autobuske stanice, za čije otvaranje je izdvojeno 17 miliona evra, biće obezbeđeno više od 200 parking-mesta, te da od septembra ova dugo iščekivana stanica počinje sa radom. – Kada sam došao na ovo mesto, rekao sam da ćemo probleme koji su pratili ovaj projekat raspetljati ovako ili onako, uz pomoć Vlade Republike Srbije, pa je moralo čak i čitavo rukovodstvo „BAS-a da se promeni. Međutim, najvažnije je što će ova autobuska stanica zaista biti jedna od najfunkcionalnijih i najboljih u ovom delu Evrope.

foto: Beoinfo

Kada se bude završila velika stanična zgrada koju ćemo početi verovatno u toku jeseni ili zime, uz železničku stanicu koja se ovde nalazi, ovo postaje centar autobuskog saobraćaja ne samo Beograda nego i čitave Srbije – istakao je prvi čovek srpske prestonice. Kada je reč o stajalištu „Jug” na Autokomandi, Šapić je istakao da se vode pregovori sa „BAS”-om da oni preuzmu rukovođenje njime i da to ne bude samo stanica već i polazište sa kojeg će kretati autobusi.

foto: Beoinfo

– Cilj je da Beograđanima obezbedimo u saobraćaju što manje „haosa”, koji su značajno stvarali međugradski autobusi zaustavljajući se na mestima gde to nije bilo dozvoljeno i time dovodili u pitanje dnevno funkcionisanje grada. Putnicima će ovim biti omogućena bezbednost i sigurnost, jer su ta stajališta, posebno ono na „Autokomandi”, bila nebezbedna po svim aspektima. Novom stajalištu „Jug”, kada bude osposobljeno da prima putnike sa juga, biće lako prići. Za to stajalište biće obezbeđena posebna linija javnog prevoza – rekao je gradonačelnik Aleksandar Šapić. Grad će pokušati, kako je naglasio, da obezbedi namenske pozicije u gradu za međugradske i turističke autobuse, a da oni ne remete saobraćaj i ne ugrožavaju bezbednost putnika.

foto: Beoinfo

- Tražili smo da se urade dodatne analize za autobuse koji su stvarali gužve na potezu kada se uđe sa juga i treba da se dođe do ovog mesta, a onda prođe i Gazela, pa su autobusi stajali na „Autokomandi”, pa na „Mostaru”, pa kod „Sava centra” i kod „Studentskog grada”. Odlučili smo da za sada zadržimo stajalište kod Policije, a onda će međugradskim autobusima biti dozvoljeno da staju na novom stajalištu „Jug”, tako da neće biti zaustavljanja kod „Autokomande” i „Sava centra”, jer su dodatne analize utvrdile da nije problem da ih pustimo da prođu, već je problem ako se zaustave – rekao je Šapić. Gradonačelnik je naglasio da je prevoznicima najlakše da stanu gde njima odgovara.

1 / 10 Foto: Beoinfo

Kurir.rs/Beoinfo

