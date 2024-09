ZATVARA SE CENTAR BEOGRADA I DEO NOVOG BEOGRADA: Linije gradskog prevoza menjaju trasu, evo koje ulice neće biti prohodne

U Beogradu se danas održavaju dve manifestacije "Beogradska brza desetka" i Prajd šetnja, koje će zatvoriti određene ulice i delove grada, a biće i izmena u trasama gradskog prevoza.

Trka "10K Beograd"

Tokom realizacije manifestacije "10K Beograd", u subotu, 7. septembra, od 8 do 24 časa doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz. Događaj obuhvata trku na 10.000 metara, i to na trasi: Bulevar Nikole Tesle (od zone raskrsnice sa Ulicom ušće) – Karađorđeva (do zone raskrsnice sa Ulicom avijatičarski trg) – Bulevar Nikole Tesle – Trešnjin cvet (okret kod „Ju biznis centra”) – Ulica trešnjinog cveta – Bulevar Nikole Tesle – Ušće (okret u visini TC „Ušće”) – Bulevar Nikole Tesle – Ušće (pored Brankovog mosta) – Ušće (pored Muzeja savremene umetnosti) – Ušće (pored Parka prijateljstva) – Bulevar Nikole Tesle. Vozila javnog prevoza će se za vreme održavanja manifestacije kretati izmenjenom trasom i to:

- vozila na liniji 15 će se u oba smera, umesto Bulevarom Nikole Tesle, kretati -od Brankovog mosta Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Aleksandra Dupčeka, 22. oktobra i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linija 84, 704, 706 i 707, umesto Bulevarom Nikole Tesle, kretaće se u oba smera od Brankovog mosta Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Aleksandra Dupčeka, Nikolaja Ostrovskog, Avijatičarskim trgom, Glavnom i dalje redovnim trasama;

- na liniji 60L, vozila će saobraćati u smeru ka okretnici „Novi Beograd (Toplana)” sledećom trasom: Brankov most – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – interna saobraćajnica – Vladimira Popovića – Zemunski put – Brodarska i dalje redovnom trasom, dok će u povratku vozila sa ove linije koristiti redovnu trasu, navodi se u saopštenju.

Prajd šetnja

Prajd šetnja, zakazana je za 16 sati, a počinje i završava se u parku Manjež u Beogradu, gde je planiran ovogodišnji koncertni program nakon same šetnje, kada će biti otvoreni ulazni punktovi. Sama šetnja počinje u 17 časova.

Pristup okupljanju moguć je putem 4 ulazna punkta:

Prizrenska ulica, kod hotela ”Moskva”

Raskrsnica Resavske i Birčaninove ulice

Raskrsnica Resavske i Mišarske ulice

Kralja Milana, kod trga ”Slavija”

Ruta Prajd šetnje

Kreće se iz parka Manjež Nemanjinom ulicom, Ulicom kneza Miloša, Kralja Milana, Trgom Nikole Pašića do Narodne skupštine, a zatim ponovo Ulicom kneza Miloša i Nemanjinom do parka Manjež.