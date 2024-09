KIŠA OBORILA TEMPERATURU, BEOGRAD TRENUTNO NAJHLADNIJI GRAD U SRBIJI: Pljusak napravio haos i poplavio ulice (VIDEO)

Kiša koja je jutros padala u Beogradu oborila je temperaturu, te je prestonica trenutno najhladniji grad u Srbiji.

Prema merenjima RHMZ u 12 sati u Beogradu bilo je 24 stepena, u Nišu 30, a u Novom SAdu 27. U isto vreme u Kikindi, Loznici, Valjevu bilo je 29 stepeni.

"Do sada je pala neravnomerna količina padavina, u većem delu grada od 5 do 15 mm, a najviše kiše je palo na automatskoj stanici Banovo Brdo preko 60 mm. Možemo očekivati još dodatnih 10 do 25 mm kiše za kratko vreme", objavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

Nedelja: Pretežno sunčano i ponovo veoma toplo. Vetar slab i umeren, u Banatu povremeno jak, jugoistočni, krajem dana i tokom noći u košavskom području u daljem pojačanju. Najniža temperatura od 13 do 21, a najviša od 30 do 33 stepena.

Ponedeljak: Promenljivo i nestabilno, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren, u košavskom području jak, a na jugu Banata olujni jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 25 do 28 stepeni.

Utorak: Promenljivo i nestabilno, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz skretanje vetra na severozapadni i zapadni pravac. Na jugu Banata pre podne duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, ujutru sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša od 24 do 27 stepeni.