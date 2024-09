Javni prevoz u Beogradu dobija 80 novih autobusa, a u narednih godinu i po dana 1.300 novih vozila: Velike novine u prestonici

Osamdeset novih autobusa postaće za nekoliko dana deo sistema javnog prevoza na beogradskim ulicama, a sa novih 1.300 vozila u narednih godinu i po dana, menjamo iz korena sliku javnog prevoza, rekao je danas gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić u pogonu GSP-a na Novom Beogradu.

On je podsetio da je u junu „pušteno“ u saobraćaj 80 vozila, što je ukupno 160 novih vozila u sistemu javnog prevoza za nekoliko meseci.

– Pre oko godinu dana kupili smo 100 novih vozila, a ako sve bude kako treba, u oktobru nas na ovom istom mestu očekuje puštanje još 350 novih autobusa u saobraćaj. Do kraja godine očekujemo još ukupno 400 novih vozila prema ugovoru koji bi u periodu pred nama trebalo da bude potpisan sa privatnim prevoznicima. Od kada sam došao na mesto gradonačelnika, zaključno sa 31. decembrom 2024, 750 novih vozila će biti „pušteno“ u javni prevoz. Sa krajem 2026. godine, taj broj će biti povećan za još 500 što će ukupno činiti oko 1.300 novih vozila. Već sada pripremamo finansije da uđemo u kupovinu 80 novih tramvaja i 80 trolejbusa, a 25 tramvaja stižu na beogradske ulice prema ugovoru koji smo potpisali i već počeli da isplaćujemo. Naručićemo još 250 autobusa na gas za „GSP Beograd“, koje u roku od maksimalno 18 meseci više u centru grada neće imati nijedno vozilo koje kao gorivo ne koristi gas, što je ekološki mnogo prihvatljivije od drugih vrsta goriva – rekao je Šapić.

foto: Beoinfo

Govoreći o GSP-u, Šapić je rekao da će se doći do broja od 500 autobusa, plus tramvaji i trolejbusi, što je, kako je rekao, optimalno za broj vozila i radnika.

– Prosečna plata vozača GSP-a u avgustu iznosila je 116.000, a u održavanju oko 93.000. Od 1. septembra dobili su novo povećanje od 10 odsto, imaju 33 dana godišnjeg odmora po kolektivnom ugovoru, iako je zakonski minimum 20 dana. Takođe, zakon nalaže da je noćni rad stimulisan sa dodatnih 26 odsto, ali radnici GSP-a koji rade noću imaju čak 50 odsto. Tokom praznika plaća se 125 odsto, a zakonski je 110, a postoje i bonusi. Sve to još uvek nije idealno, ali činimo sve što je u našoj mogućnosti da ljudima koji rade u sistemu javnog prevoza obezbedimo što bolje uslove i da ne moraju da rade šest dana u nedelji. Ne možemo jedino da utičemo na ljudski faktor, kao ni na kvalitet tehničkog pregleda, iako nemam dilemu da je kvalitet pregleda bio dobar. Za najveći broj saobraćajnih nezgoda kriv je bio ljudski faktor.

1 / 3 Foto: Beoinfo

„Pripremamo finansije da uđemo u kupovinu 80 novih tramvaja i 80 trolejbusa, a 25 tramvaja stižu na beogradske ulice prema ugovoru koji smo potpisali i već počeli da isplaćujemo.” Gradonačelnik Aleksandar Šapić

On je dodao da, kada su paljenja u pitanju, na 100 vozila ima 1,5 puta manje paljenja nego što je slučaj recimo u Zagrebu.

– Uvešćemo blokadu brzine na određenoj granici na vozilima GSP-a, ali i privatnika. Pošto je brzina u gradu propisima ograničena na 55 kilometara na sat, uvešćemo blokadu kako bismo maksimalno smanjili mogućnost dešavanja nezgoda. Sva nova vozila, kako gradska tako i privatnih prevoznika, biće dužni da prođu našu kontrolu i imaće ograničenu brzinu na 55 kilometara na čas. Mislim da je u prigradskim naseljima ograničenje 60 kilometara na sat, ali će i tu blokada biti na 55 – dodao je Šapić.

foto: Beoinfo

Gradonačelnik je poručio da ono što će se u oblasti javnog prevoza desiti u naredne dve godine nije se desilo nikad u istoriji Grada Beograda. Zato je spreman da uporedi svoj rad u rezultate sa onim i u okruženju.

– Na sve to imamo apsolutno najjeftinije karte u regionu i Evropi, imamo logistiku, informativne table koje postoje samo u najrazvijenijim zemljama Evrope. Pored toga imamo i dupli GPS sistem, mogućnost plaćanja koji nema niko i sms-om, kreditnom karticom, kupovinom karata na trafikama. Znači imamo stvari koje nikad nisu postojale. A neki i dalje slušaju kritičare koji jedva čekaju da se desi neka nesreća pa da time likuju i da pokušavaju da objasne kako se u Beogradu sve raspada, a naročito javni prevoz – istakao je gradonačelnik.

Šapić je naglasio da ugovori sa privatnicima počeli da se prave od početka devedesetih godina kada u oni ušli u javni prevoz te da oni nikad nikakvu obavezu nisu imali.

1 / 5 Foto: Beoinfo

– Prvi put sada privatnici imaju ozbiljne namete i obaveze, a to je da kupe 50 odsto novih vozila, a drugih 50 odsto u roku od tri godine. A ako odluče da voze vozila starija od pet do deset godina, onda im za 25 odsto pada cena po kilometru tako da im se to neće isplatiti. Sadašnji konzorcijum koji je konkurisao, umesto 50 ubacio je više od 75 odsto novih vozila u javni prevoz Grada Beograda. Čitava „zlonamerna” javnost se na ove činjenice pravi luda – istakao je prvi čovek srpske prestonice.

On je podsetio da nikada više kazni nije napisano, raskinuti su loši ugovori te napravljeni novi standardi koji neće dozvoliti da se neke stvari ponove.

Šapić je ponovio da se u našem javnom prevozu dešavaju istorijski procesi.

– Sa novih 1.300 vozila u narednih godinu i po dana, menjamo iz korena sliku javnog prevoza. Očekujem da ćemo imati optimalan broj vozača u GSP- u koji će raditi svoj posao i biti zadovoljni time što rade. Zaista sam zahvalan ljudima zaposlenim u tom preduzeću kao i sindikatima, i mislim bi bilo nefer reći da nismo mnogo uradili u poslednjih godinu i po ili dve dana – zaključio je gradonačelnik.

Kurir.rs/ gradonacelnik.beograd.rs/ A. K.