CENTAR BEOGRADA DANAS ZATVOREN: Veliki broj linija gradskog prevoza menja trasu, ovo je detaljan spisak

Povodom svečane promocije najmlađih oficira Vojske Srbije, koja će biti održana 14. septembra od 11 časova, ispred Skupštine Srbije u Beogradu, biće izmenjen režim saobraćaja zbog zatvaranja pojedinih ulica od 7 do 14 sati.

"Za saobraćaj će biti zatvorene sledeće ulice: Trg Nikole Pašića, Dragoslava Jovanovića, Takovska (od Svetogorske do Bulevara kralja Aleksandra), Bulevar kralja Aleksandra (od Beogradske do Kneza Miloša), Kneza Miloša (od Nemanjine do Bulevara kralja Aleksandra), Dečanska (od Terazijskog tunela do Trga Nikole Pašića), Resavska (od Krunske do Bulevara Kralja Aleksandra) i Vlajkovićeva (od Trga Nikole Pašića do Majke Jevrosime)", navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

foto: Ministarstvo odbrane

Tramvajske linije

- tramvaji sa linije br. 2L će saobraćati do Trga Slavija umesto preko Tašmajdana

- tramvaji sa linije br. 6 će saobraćati do Trga Slavija umesto do Tašmajdana

- tramvaji sa linija br. 7 i 12 će saobraćati preko Trga Slavija, umesto preko Resavske ulice.

Trolejbuske linije

Vozila sa trolejbuskih linija br. 40 i 41 se u petak 13.09. od 18.00 časova povlače za garažu i neće funkcionisati do subote do 14.00 časova i umesto njih će biti uspostavlja privremena autobuska linija 41A koja će u danas u periodu od 07.00 do 14.00 časova funkcionisati na trasi Admirala Geprata – Banjica 2.

Trasa linije je: Admirala Geprata – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom trolejbuske linije br. 41 ka Banjici, dok će u smeru ka ulici Admirala Geprata saobraćati redovnom trasom do Mostarske petlje, zatim ulicama Savska, Drinska, Hajduk Veljkov venac, Balkanska, Admirala Geprata;

Od 14 časova ponovo se uspostavljaju trolejbuske linije br. 40 i 41.

Autobuske linije

linija br. 23 će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom;

linija br. 24 će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Trg Republike – Kolarčeva, Terazije, Kralja Milana, Trg Slavija, Beogradska, Njegoševa i dalje redovnom trasom;

linija br. 26 će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Trg Republike, Terazije, Kralja Milana, Trg Slavija, Beogradska, Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom;

linija br. 27 će saobraćati sledećom trasom: Trg Republike, Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona (Majora Ilića, Svetogorska, Makedonska, Trg republike u smeru ka gradu), 27. marta, Kraljice Marije, Ruzveltova i dalje redovnom trasom;

linije br. 37 i 44 će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Francuska, Trg Republike, Kolarčeva, Terazije, Kralja Milana, Trg Slavija, Nemanjina, Kneza Miloša i dalje redovnim trasama;

linija br. 58 – će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Poenkareova, Cvijićeva, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom;

linija br. 74 će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Kneza Miloša, Nemanjina, Trg Slavija, Beogradska, Bulevar kralja Aleksandra, Ruzveltova i dalje redovnom trasom;

linija EKO 1 će saobraćati na relaciji Vukov spomenik - Naselje Belvil sledećom trasom: VUKOV SPOMENIK, Kraljice Marije, Bulevar kralja Aleksandra, Ruzveltova, Kraljice Marije, 27. marta, Majora Ilića, Ilije Garašanina, Svetogorska, Makedonska, Dečanska (Nušićeva u smeru ka Vukovim spomeniku), Terazijski tunel i dalje redovnom trasom;

Na izmenjenim delovima trasa, vozila će koristiti sva postojeća stajališta linija JGP-a.