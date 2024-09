Predstavnici iz Beograda, Novog Sada, Pirota, Novog Pazara, kao i specijalni gosti iz regiona, Makedonije i Slovenije ponudiće delikatese u tanjirači, slasno pečenje, specijalitete sa roštilja kao i ukuse i mirise salaša. Naravno sve to uz sjajna Luda Mara vina, rakije, omiljene poslastice ali i edukativni program kao što je otvoreni Burek

Radno vreme je od 14:00 do 23:00 radnima danima, i od 12:00 do ponoći subotom i nedeljom, od 20.09. do 29.09. Festival su podržali Republika Srbija: Ministatstvo Turizma i Omladine, PKS, kao i sponzori.