Povodom prikaza sposobnosti Vojske Srbije " Zastava 2024 " na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici, danas će, kako je saopštio Sekretarijat za javni prevoz, od 7 do 16 časova doći do promena linija javnog prevoza.

Tokom održavanja manifestacije biće potpuno obustavljen saobraćaj u Ulici pukovnika Milenka Pavlovića, na delu od raskrsnice ulica Jovana Brankovića i Carice Jelene do raskrsnice ulica Novosadska i Drage Mihailović u Batajnici (osim za vozila privremene autobuske linije 706AM), dok će trase narednih linija javnog prevoza biti izmenjene:

- Vozila sa linija 706 i 706E saobraćaće redovnom trasom do Batajnice, a zatim ulicama Majora Zorana Radosavljevića, Carice Jelene, Matrozova do okretnice "Batajnica" (železnička stanica);



- Vozila sa linije broj 700 kretaće se od železničke stanice u Batajnici ulicama Matrozova, Carice Jelene, Jovana Brankovića, Save Grkinića, Vojvođanskih brigada i dalje redovnom trasom;



- Vozila sa linije 702 ići će ulicama Šangajska, Mladih gorana do privremenog terminusa "Batajnica" (Šangajska);