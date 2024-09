Dr Vladimir Jakovljević sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu rekao je da deaktiviranje podrazumeva skidanje upaljača ako je to moguće ili bušenje i vađenje eksploziva na licu mesta.

"Ukoliko to nije moguće, onda se prelazi na uništavanje. Vrši se takođe na dva načina : ili na licu mesta ili podizanjem i izvlačenjem tog neeksplodiranog ubojnog sredstva i odnošenjem na poligone koji su namenjeni za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava", rekao je Jakovljević.

Granata se prevozi specijalnim vozilom i mora da bude obložena rastresitim materijalom kako bi se vibracije svele na minimum. Obavezna je pratnja, a često se i saobraćaj zaustavlja. Ukoliko je sve to nebezbedno, granata se deaktivira tamo gde je pronađena.

"To podrazumeva širu zonu bezbednosti, koja je neophodna, da se stanovništvo o tome obavesti na vreme, da se evakuiše određeni deo ili određena zona koja predstavlja opasnost ako dođe do eksplozije, zatim se vrši oblaganje ili zatrpavanje neeksplodiranog ubojnog sredstva rastresitim materijalom da ne bi bilo oštećenja objekata, ugrožavanja života ljudi, prolaznika“, kaže Vladimir Jakovljević.

"Ovde se očigledno po kalibru, po veličini zrna, po obimu, može pretpostaviti da se radi o ogromnom kalibru koji je imala nemačka vojska pod Fon Makenzenom, njihovim generalom koji je došao da bukvalno sravni Beograd onako nemilice. I naravno, uništen je ceo potez, sve dole od Dunavskog keja do Skupštine, kojoj su tad tek postavljeni temelji, ali njihova meta je bio dvor, kao i prethodne jeseni za Austrougare“, rekao je istoričar Nebojša Jovanović.

Bojan Glamočlija: Neće biti jednostavno demontirati granatu

"Po nekim standardima, od 10 do 30 procenta svih bombi, svega što se ispali i baci neće eksplodirati, ostaje u zemlji. Da biste to očistili nakon svakog sukoba, sistematski treba čistiti, to košta i veliki je napor i traži mnogo deminera. Ove probleme imaju i ostale zemlje u svetu“, rekao je Glamočlija.