Do kraja njegovog mandata na mestu gradonačelnika, kako je istakao, Beograd više neće da bude isti grad jer će doživeti jednu od najvećih kvalitativnih promena u poslednjih 20 do 30 godina. Deo tih promena, ako ne i najvažniji, je projekat "Mali metro" koji će u potpunosti izmeniti saobraćajnu sliku grada.

Kako je pojasnio, Stari savski most biće zatvoren početkom novembra za železnički saobraćaj kada će krenuti radovi na njemu. Takođe kreću radovi i na tunelu ispod Ekonomskog fakulteta za koji je potrebno oko godinu dana da se izmeste instalacije i tada će doći "krtica" koja, kad krene da kopa neće stajati dok ne iskopa prvo jednu pa drugu cev.

- Procena je da će za tri i po godine biti gotov tunel dok će most biti gotov za dve godine. Mislim da će to biti najveći saobraćajni projekat u našem gradu. Zajedno sa novim mostom za koji sam predložio da se zove "Novi srpski most" napravićemo i pet kružnih tokova, proširiti bulevare i napraviti potpuno nove pristupne saobraćajnice sa novobeogradske strane. Kada se pređe na drugu stranu moći će da se bira da li će se ići Karađorđevom ulicom ka Kalemegdanu ili Gazeli ili će se "uranjati ispod zemlje" i posle dva kilometra izaći u Bulevar Despota Stefana. Time ćemo spojiti dva saobraćajno najudaljenija dela grada, značajno smanjiti zagađenje i gužve u centru grada - rekao je prvi čovek srpske prestonice.