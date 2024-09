BEOGRAD - Stanovnici beogradskih opština Zvezdara, Surčin i Vračar u petak, 27. septembra od 8.30 do 18 sati ostaće bez vode, saopštilo je danas Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Bez vode će zbog planiranih radova na opštini Zvezdara biti potrošači u Ulici Olge Jovanović, od Gospodara Vučića do Kubanske, kao i Kubanska ulica.

U opštini Surčin bez vode će biti stanovnici u Slovačkoj ulici, dok će na Vračaru to biti Bulevar oslobođenja, od Knjeginje Zorke do Krušedolske i Ulica Brane Crnčevića, od Bulevara oslobođenja do Svetog Save.