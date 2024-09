"Svako oženjen može da pomogne", "Da je prase ili jagnje, rado bih se odvezao", "Zaboga, to je zmija, nije drekavac", "Mungos, Zoo vrt, Kalemegdan" , samo su neki od komentara na objavu, a interesantno je i da su uglavnom muškarci našli za shodno da je prilika prikladna za podsmeh, dok su žene mahom ispoljile saosećanje.

Inače, na objavi su se pojavili i oni koji su tvrdili da su imali problem sa gujama celog leta i to na području Starčeva.

Valja napomenuti da zmije u Beogradu ne spadaju u otrovne , međutim ne preporučuje se da im građani prilaze, a naročito da ih ubijaju, jer su one i zakonom zaštićene.

Kazna za ubijanje zmije se kreće od 14.000 do 100.000 dinara jer se one smatraju korisnim životinjama s obzirom na to da jedu glodare i tako pomažu ljudima da se reše štetočina. Iako susret s njima može biti neprijatan, zapravo se retko završava napadom zmije na čoveka. Ukoliko nemate mogućnosti da ih bezbedno udaljite, najbolje je da se samo sklonite ukoliko vas ona plaši i pozovete "Veterinu Beograd".