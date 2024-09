Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Surčin, danas od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u Slovačkoj ulici.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Vračar, danas od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u Bulevaru oslobođenja (od Kneginje Zorke do Krušedolske) i Ulici Brane Crnčevića (od Bulevara oslobođenja do Svetog Save).