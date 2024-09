On je rekao da će od ponedeljka krenuti da se sređuje deo grada gde je do sada bila glavna autobuska stanica, te da će se graditi novi park, garaža, a radiće se i na spajanju Karađorđeve sa Savskom ulicom jer taj deo grada mora da bude daleko tranzitno prometniji.

- Tek su se sada potpuno stekli uslovi da možemo da zatvorimo Stari savski most, jer najveći broj ljudi koji ga je koristio to je radio zbog autobuske stanice. Zato očekujemo da suštinski većih saobraćajnih problema nećemo imati jer prebacivanjem čitavog autobuskog saobraćaja na Novi Beograd ne samo da izmeštamo gužve iz centra grada već stvaramo uslove da započnemo radove na ovom mostu, te da ovde do 2027. godine dobijemo novi most čije će ime, nadam se, biti "Novi srpski most". I zato ostajem pri tvrdnji da grad Beograd, do kraja mandata ove gradske uprave, za dve-tri godine po mnogo čemu neće biti ni nalik onome što je danas - naglasio je Šapić.